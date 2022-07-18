Україна закликала Євросоюз запровадити санкції проти тридцяти найбільших російських банків

Міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії, яку очолюють керівник Офісу президента Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі Майкл Макфол закликала Євросоюз запровадити SDN-санкції проти 30 найбільших російських банків, включно з "Газпромбанком".

Про це йдеться у повідомленні групи у Twitter.

"Продовжується обговорення сьомого пакету санкцій. На порядку денному – включення низки російських банків, які беруть участь у фінансуванні війни, до списку SDN. Ми б просто запровадили санкції проти всіх банків із топ-30, включно з "Газпромбанком". Оплату газу можна легко здійснювати за окремим механізмом", – йдеться у дописі.

Санкції SDN передбачають повну заборону на операції, з виключеннями для конкретних, чітко визначених цілей.

Раніше журналісти "Схем" встановили, що російські військовослужбовці отримують зарплату та "бойові" виплати за війну в Україні через "Газпромбанк", який досі не перебуває під західними санкціями.

"Газпромбанк" – один з із трьох найбільших російських банків. Проти нього були введені лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. На заході пояснюють це тим, що саме на його рахунки надходить оплата за російські енергоносії, від яких європейські країни досі залежні.

Як повідомлялося, чотири російські банки, уповноважені обслуговувати російський оборонно-промисловий комплекс, досі не відключили від системи SWIFT. Йдеться про АТ "Газпромбанк", ПАТ "Банк "Санкт-Петербург", АТ "Всеросійський Банк Розвитку Регіонів" та АТ "Дальнєвосточний банк".