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Центренерго (452) ФДМУ (1352)

Фонд держмайна пропонує продати "Центренерго" разом із державними шахтами

центрэнерго

Фонд державного майна пропонує продати ПАТ "Центренерго" разом з державними шахтами одним лотом, для чого домагається відповідних змін у законодавстві.

Про це повідомила очільниця Фонду Ольга Батова, передає Інтерфакс-Україна. 

"Потрібно зробити невелику зміну до закону, щоб ми мали право продавати одним лотом кілька об'єктів, і таким чином ми просто виставимо одним лотом "Центренерго" та шахти", – сказала вона в інтерв'ю агентству. При цьому вона зазначила, що норму про продаж одним пулом кількох об'єктів Фонд додав до законопроєкту №4572 про сприяння залученню інвестицій у процесі приватизації та оренди державного та комунального майна, який 15 липня ухвалили у першому читанні. 

Також Батова назвала помилковим рішення об'єднати ПАТ "Центренерго" із шахтами у вертикально інтегровану компанію з метою подальшого продажу.

"Два роки тому було прийнято рішення зробити вертикально інтегровану компанію, об'єднавши "Центренерго" та шахти, і потім саме її виставити на приватизацію. Але, на мою думку, рішення було помилковим, бо на всіх шахтах – борги, арешти, а у "Центренерго" "– інші акціонери, кредитори, дебітори. Шахти є державними підприємствами, а "Центренерго" акціонерним товариством", – пояснила очільниця Фонду держмайна. 

За її словами, процес об'єднання в одну юридичну особу цих об'єктів – це тривала процедура, пов'язана з великими ризиками, зокрема, "ризиком включити у вертикально інтегровану компанію якусь зайву шахту, яка б просто вбила бізнес".

Водночас, на її думку, продаж кількох об'єктів одним лотом дозволить коригувати умови приватизації залежно від інтересу інвесторів.

"А так можна буде виставити на аукціон "Центренерго" з п'ятьма шахтами. Не буде продаватися – приберемо одну шахту і продамо з чотирма. Це дуже зручний механізм. Так можна продавати готелі, щоб це було цікавіше інвестору, оскільки мережевий гравець навряд чи захоче купити один об'єкт", – зазначила Батова.

При цьому вона припустила, що "Центренерго" може бути продано серед великих об'єктів до повного завершення воєнного стану поряд із Об'єднаною гірничо-хімічною компанією.

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Ну і хто з інвесторів в здоровому глузду захоче щось купувати в Україні до кінця війни? Кому ви збираєтеся це продавати? Ахмєтову і Коломойському і знову за безцінь бо війна???
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18.07.2022 15:38 Відповісти

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