Іран обіцяє не купувати вкрадене Росією українське зерно

Іран не купуватиме вкрадене Росією в Україні зерно.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив за підсумками розмови зі своїм іранським колегою Хоссейном Аміром Абдуллахіяном, повідомляє пресслужба МЗС.

"Я наголосив на позиції України: Росія не повинна ні від кого отримувати військову допомогу. Він запевнив мене, що Росія не зможе продавати Ірану вкрадене українське зерно", – зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Наразі орієнтовна вартість викрадених РФ зернових та олійних культур в Україні оцінюється у понад $613 млн.