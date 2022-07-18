Іран обіцяє не купувати вкрадене Росією українське зерно
Іран не купуватиме вкрадене Росією в Україні зерно.
Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив за підсумками розмови зі своїм іранським колегою Хоссейном Аміром Абдуллахіяном, повідомляє пресслужба МЗС.
"Я наголосив на позиції України: Росія не повинна ні від кого отримувати військову допомогу. Він запевнив мене, що Росія не зможе продавати Ірану вкрадене українське зерно", – зазначив Кулеба.
Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.
Наразі орієнтовна вартість викрадених РФ зернових та олійних культур в Україні оцінюється у понад $613 млн.
Будь ласка, зачекайте...