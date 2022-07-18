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Іран обіцяє не купувати вкрадене Росією українське зерно

зерно,харків

Іран не купуватиме вкрадене Росією в Україні зерно.

Про це міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив за підсумками розмови зі своїм іранським колегою Хоссейном Аміром Абдуллахіяном, повідомляє пресслужба МЗС.

"Я наголосив на позиції України: Росія не повинна ні від кого отримувати військову допомогу. Він запевнив мене, що Росія не зможе продавати Ірану вкрадене українське зерно", – зазначив Кулеба.

Як повідомлялося, згідно з даними розслідування Lloyd’s List, вантажі вкраденого українського зерна доставляються з окупованого Криму в порти Сирії та Туреччини за допомогою щонайменше 10 балкерів і вантажних суден під прапорами Росії та Сирії.

Наразі орієнтовна вартість викрадених РФ зернових та олійних культур в Україні оцінюється у понад $613 млн. 

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