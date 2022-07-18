Європейські власники танкерів збільшили перевезення російської нафти перед ембарго, – WSJ

Європейські власники нафтових танкерів нарощують обсяги російської сирої нафти до того, як у грудні набуде чинності запровадження ембарго ЄС.

Про це пише The Wall Street Journal.



За даними Lloyd’s List Intelligence, у травні та червні грецькі власники танкерів, які контролюють майже третину світового флоту, перевезли близько половини обсягів російської сирої нафти. Так, упродовж цих двох місяців судна здійснили 151 захід у російські порти в Чорному та Балтійському морях. За цей час у минулому році було 89 заходів.



Зазначається, що високий попит на нафту після вторгнення в Україну спричинив зростання тарифів на її перевезення у 4 рази. Так, вартість перевезення вуглеводневої сировини на танкері типу "Афрамакс" зросла в середньому до $40 тис., тоді як у січні показник становив близько $10 тис.

Власники великих європейських танкерів кажуть, що санкції можуть змусити їх тимчасово призупинити плавання приблизно третини їхнього флоту. Але високий світовий попит на нафту змусить ці судна знову рухатися, кажуть вони.



"Ніхто не може сказати, що станеться з ринком танкерів після того, як санкції почнуть діяти, але врешті-решт це може бути чистим позитивним результатом, оскільки попит на нафту все ще високий, і кораблям, ймовірно, доведеться везти її з більш віддалених місць. Вони йтимуть на більші відстані, а це означає, що вони зароблятимуть більше грошей", – каже керівник однієї з грецьких компаній.

Як повідомлялося, 3 червня Євросоюз запровадив шостий пакет санкцій проти Росії у відповідь на агресію проти України. Зокрема, ЄС заборонив закупівлю, імпорт або перевезення сирої нафти та деяких нафтопродуктів з Росії до ЄС. Поступова відмова від російської сирої нафти триватиме від 6 місяців, від нафтопродуктів – до 8 місяців.

Водночас ембарго не поширюватиметься на імпорт нафти трубопроводами. Це виключення було зроблене на вимогу Угорщини та інших країн, які не мають виходу до моря та отримують нафту через нафтопровід "Дружба".