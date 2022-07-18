Кабмін виділив 80 мільйонів на зйомки відеороликів про війну

Кабінет міністрів виділив Міністерству культури та інформаційної політики 80 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для створення та поширення "інформаційних аудіовізуальних продуктів" у ЗМІ.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №608-р від 15 липня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Кошти виділено "для створення та поширення інформаційних аудіовізуальних продуктів у засобах масової інформації, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов’язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії РФ проти України та її наслідками".

Міністерству культури та інформаційної політики доручено до кінця року прозвітувати про використання коштів.

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Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів виділив Міністерству культури та інформаційної політики з резервного фонду державного бюджету 165 млн грн на утримання російськомовного телевізійного проекту "FreeДом".

На початку березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що проєкт "FreeДом" запустили найбільші українські медіагрупи StarLightMedia, "Інтер", "1+1" та "Україна" на базі каналу іномовлення UATV. Ці чотири медіагрупи належать найбільшим українським олігархам – Віктору Пінчуку, Дмитру Фірташу, Ігорю Коломойському та Рінату Ахметову. Сам Ткаченко до призначення міністром керував медіагрупою Коломойського.

За словами Ткаченка, мета проєкту — "відкривати очі росіянам", а започаткований він за ініціативи президента Володимира Зеленського. Мовлення розпочалось 10 березня о 21:00 та відбуватиметься цілодобово на каналі UATV на супутнику, в мережах IPTV та на ютуб-каналі.