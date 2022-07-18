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Кабмін виділив 80 мільйонів на зйомки відеороликів про війну

ткаченко

Кабінет міністрів виділив Міністерству культури та інформаційної політики 80 мільйонів гривень з резервного фонду держбюджету для створення та поширення "інформаційних аудіовізуальних продуктів" у ЗМІ.

Як повідомляє БізнесЦензор, відповідне розпорядження Кабміну №608-р від 15 липня оприлюднено на офіційному урядовому порталі.

Кошти виділено "для створення та поширення інформаційних аудіовізуальних продуктів у засобах масової інформації, спрямованих на забезпечення захисту національного інформаційного простору та пов’язаних з відсіччю і стримуванням збройної агресії РФ проти України та її наслідками".

Міністерству культури та інформаційної політики доручено до кінця року прозвітувати про використання коштів.

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Як повідомлялося, у травні Кабінет міністрів виділив Міністерству культури та інформаційної політики з резервного фонду державного бюджету 165 млн грн на утримання російськомовного телевізійного проекту "FreeДом".

На початку березня міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко заявляв, що проєкт "FreeДом" запустили найбільші українські медіагрупи StarLightMedia, "Інтер", "1+1" та "Україна" на базі каналу іномовлення UATV. Ці чотири медіагрупи належать найбільшим українським олігархам – Віктору Пінчуку, Дмитру Фірташу, Ігорю Коломойському та Рінату Ахметову. Сам Ткаченко до призначення міністром керував медіагрупою Коломойського.

За словами Ткаченка, мета проєкту — "відкривати очі росіянам", а започаткований він за ініціативи президента Володимира Зеленського. Мовлення розпочалось 10 березня о 21:00 та відбуватиметься цілодобово на каналі UATV на супутнику, в мережах IPTV та на ютуб-каналі.

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Suki.
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18.07.2022 14:31 Відповісти
То нехай ці олігархи і фінансують ці 80млн.! Поки волонтери збирають кошти на війну, ці виродки 80млн бюджетних коштів на лайно марафонське легко спускають! В дупу собі засуньте ті ролики! Краще розберіться з журнашлюхами німецькими, які спокійно знімають рашистський контент на окупованих територіях! І Рейтерс звісно!
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18.07.2022 15:28 Відповісти

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