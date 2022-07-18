Євросоюз чекає розблокування українських портів уже цього тижня, – Боррель

Росія має розблокувати українські порти задля здійснення експорту зерна, і у ЄС сподіваються, що така домовленість може бути досягнута протягом цього тижня.

Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель у Брюсселі перед початком засідання Ради міністрів ЄС із закордонних справ, передає Укрінформ.

"Наразі це найважливіше завдання, яке стоїть перед міжнародним співтовариством. Найбільш тривожною є нестача продовольства у багатьох країнах. РФ блокує експорт українського зерна, і ми робимо все, щоб експортувати це зерно іншими шляхами: через "коридори солідарності", Чорним морем з (портів) Румунії й Болгарії, але цього недостатньо. Я сподіваюся, що цього тижня буде можливим досягти угоди, щоб деблокувати українські порти", – наголосив Боррель.

За його словами, від цього залежать життя десятків тисяч людей.

"Це не дипломатична гра. Це питання життя та смерті багатьох людей. Росія має розблокувати (порти) та дозволити експорт українського зерна. Інакше ми маємо говорити, що вони використовують продовольство як зброю, без огляду на життя людей. Про це варто говорити, і говорити голосно", – сказав високий представник ЄС.

Як повідомлялося, минулого тижня Україна, Туреччина та ООН заявили про прогрес у переговорах про експорт українського зерна.