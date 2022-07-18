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Футбольний клуб Ахметова вимагає від ФІФА компенсації збитків на 50 мільйонів євро, – ЗМІ

шахтер

Донецький клуб "Шахтар" вимагає від Міжнародної федерації футбольних асоціацій відшкодування збитків у розмірі 50 млн євро.

Як пише The Athletic UK, такою є реакція клубу на правило ФІФА, згідно з яким футболісти-легіонери мають право припиняти свої контракти з українськими клубами на сезон-2022/2023, передає Укрінформ.

У листі до президента організації Джанні Інфантіно генеральний директор українського клубу Сергій Палкін написав, що через рішення ФІФА "Шахтар" втратив можливість продати чотирьох легіонерів на загальну суму близько 50 млн євро.

Палкін також зазначив, що "Шахтар" не зможе погасити борги іншим європейським командам за попередні трансфери, якщо не матиме змоги продавати своїх футболістів.

Президентом та власником ФК "Шахтар" є Рінат Ахметов.

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18.07.2022 14:38 Відповісти

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