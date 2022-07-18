В МВФ анонсували суттєве погіршення прогнозу для світової економіки

Міжнародний валютний фонд (МВФ) суттєво погіршить прогноз для світової економіки у своїй липневій доповіді.

Як пише Bloomberg, про це під час заходу в рамках зустрічі міністрів фінансів і глав центробанків G20 заявила директорка департаменту стратегії, політики та аналізу МВФ Сейла Пазарбасіоглу, передає Інтерфакс-Україна.

За її словами, зростання цін на харчі та енергоресурси, уповільнення припливу капіталу в emerging markets, пандемія COVID-19, що триває, і послаблення економічного зростання в Китаї, "серйозно ускладнюють" завдання з подолання посилюваних ризиків.

"Ми спостерігаємо кризу за кризою, яка дійсно завдає удару по глобальній економіці", – зазначила Пазарбасіоглу.

У квітні МВФ знизив прогноз зростання світової економіки на 2022 рік до 3,6% із 4,4% через ситуацію в Україні. У доповіді, яку буде опубліковано цього місяця, "ми суттєво знизимо наш прогноз", заявила представниця МВФ.

МВФ опублікує черговий прогноз світової економіки 26 липня.