Підприємці отримали за тиждень пільгових кредитів на 1,1 мільярда

За минулий тиждень у межах державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" видано 238 пільгових кредитів на загальну суму 1,14 млрд грн.

Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів.

Загалом із початку дії програми станом на 18 липня підприємці отримали від уповноважених банків 45 645 кредитів на загальну суму 130,49 млрд грн, з яких 29 189 – від банків державного сектору економіки на загальну суму 50,27 млрд грн.

За період дії воєнного стану в Україні було 10 823 кредитні договори на загальну суму 40,82 млрд грн.

Із них 650 млн грн підприємці отримали на інвестиційні цілі, 3,88 млрд грн – як антикризові кредити, 3,18 млрд грн – як рефінансування попередньо отриманих кредитів, 19,41 млрд грн – кредити для сільськогосподарських товаровиробників, ще 13,68 млрд грн – на антивоєнні цілі.

Зазначається, що програму реалізує Фонд розвитку підприємництва (ФРП). Єдиним учасником ФРП є уряд в особі Міністерства фінансів, що координує усі аспекти діяльності Фонду.

На сьогодні за державною програмою "Доступні кредити 5-7-9%" ФРП уклав угоди про співробітництво з 42 банками.