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Держприкордонслужба (598) Польща (2379) пункт пропуску (174)

Прикордонники призупинили виїзд легкових авто через один з найпопулярніших пунктів пропуску на кордоні з Польщею

кордон,краківець

Із 18 липня у пункті пропуску "Краківець", що на кордоні з Польщею розпочалися роботи з дооблаштування пункту пропуску. Через це тимчасово призупинили пропуск легкових автомобілів на виїзд з України.

Про це повідомляють у Державній прикордонній службі.

Зазначається, що в межах ремонтних робіт на пасажирському напрямку встановлюється накриття над павільйонами.

Водночас продовжується пропуск легкового транспорту та автобусів на в’їзд в Україну, а також вантажівок в обох напрямах.

Попередньо, роботи у пункті пропуску "Краківець" триватимуть до 10 діб. "Роботи проводяться для покращення комфорту громадян, адже, після встановлення накриття, люди у пункті пропуску отримають додатковий захист від спеки та дощу", – кажуть прикордонники.

Крім того, після дооблаштування через цей пункт пропуску буде повністю відновлено рух пасажирських автобусів.

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