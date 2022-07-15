Польський виробник заморожених овочів та фруктів Hortex пішов з РФ

Польський виробник заморожених овочів, фруктів та сумішей Hortex продав свій російський підрозділ постачальнику риби ГК "Агама".

Про це повідомляє "Комерсант" із посиланням на дані реєстрів, а також джерела на ринку.

Hortex передав "Агамі" 100% частки у своїй операційній компанії в РФ "Ортіка фрозен фудс". Відповідний запис з’явився 11 липня у російському єдиному держреєстрі юросіб.

У Hortex та "Агамі" коментарі не надали. Інформацію підтвердило джерело на ринку, не назвавши суму угоди.

Hortex називає себе лідером ринку заморожених овочів та фруктів Центральної та Східної Європи. У РФ виробництво велося на двох партнерських заводах у Підмосков'ї та на одному в Карелії. У 2021 році виручка "Ортіка фрозен фудс зросла на 11%, до 1,1 млрд рублів.