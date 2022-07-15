Канада розширила санкції проти нафтогазової та хімічної промисловості РФ

МЗС Канади повідомило про розширення санкції проти нафтогазового та хімічного секторів РФ через збройну агресію в Україні.

Про це йдеться у повідомленні пресслужби відомства.

"14 липня 2022 року Канада внесла додаткові зміни до Положення про спеціальні економічні заходи (Росія), щоб заборонити надання двох виробничих послуг для російської нафтової, газової, хімічної та обробної промисловості", – йдеться у документі.

Так, канадським громадянам і компаніям заборонено надавати послуги Росії, що повʼязані з виробництвом основних металів, авто, причепів. Обмеження стосуються і компʼютерної, електронної продукції, наземного транпорту та трубопроовдів.

Раніше міністр природних ресурсів Канади Джонатан Вілкінсон заявив, що Канада попри санкції поверне відремонтовані турбіни для російського газопроводу "Північний потік" на прохання Німеччини.

Президент Володимир Зеленський розкритикував це рішення, назвавши його небезпечним. За його словами, рішення про санкційний виняток будуть сприймати в Москві виключно як прояв слабкості.