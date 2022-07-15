Встановлено фірми Коломойського, які придбали скраплений газ "Укрнафти" за вдвічі нижчою ціною. ВIДЕО

Дві компанії з орбіти олігарха Ігоря Коломойського 27 квітня 2022 року перемогли на газовому аукціоні напівдержавного ПАТ "Укрнафта", яке на 42% належить самому Коломойському. Торги відбулися на товарному майданчику Української міжбанківської валютної біржі.

Як повідомило ДБР, внаслідок оборудки держава зазнала збитків на понад 300 млн грн, адже 14 тис тонн скрапленого нафтового газу було реалізовано за ціною вдвічі дешевше за ринкову - по 28 тис грн за тонну.

В рамках відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України провадження (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) суд арештував зазначений скраплений газ.

І поки триває слідство, журналісти з’ясували, які саме фірми Коломойського перемогли на аукціоні, котрий, за даними Державного бюро розслідувань, мав всі ознаки фальсифікації.

Відповідно до умов аукціону "Укрнафти", всі його учасники мали сплатити гарантійний внесок - 5% від заявленого обсягу закупівлі.

Такий внесок розміром майже 400 тисяч гривень за участь в газовому аукціоні зробили дві компанії: ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" та ТОВ "Трансоілгаз". Вони ж і стали переможцями. Обидві фірми зареєстровані в Івано-Франківській області.

Журналісти вирушили на пошуки компаній, які у розпал війни та паливної кризи збагатили олігарха та нанесли державі астрономічні збитки.

ТОВ "Трансоілгаз" зареєстроване минулого року в селі Побережжя Тисменицького району. Розмір статутного капіталу - 1000 гривень. На місці реєстрації компанії розташовані теплиці на занедбаній території, кілька овець та сторож, за словами якого такої компанії тут немає.

Ліцензії на торгівлю пальним у компанії немає.

ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" з Надвірної - друга компанія, які придбала газ у напівдержавної "Укрнафти" вдвічі дешевше, на ринку понад шість років. Статутний капітал також лише одна тисяча гривень. При цьому у компанії є ліцензія на торгівлю пальним.

ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" неодноразово фігурувала в аукціоні з продажу скрапленого газу "Укрнафтою", на який купувала паливо дешевше ринку.

Подробиці - дивіться у розслідуванні.