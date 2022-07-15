БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у Twitter БізнесЦензор у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
1180 відвідувачів онлайн
Новини Енергетика
11 443 67
Коломойський (1727) Укрнафта (779)

Встановлено фірми Коломойського, які придбали скраплений газ "Укрнафти" за вдвічі нижчою ціною. ВIДЕО

Новини БізнесЦензор Енергетика

коломойский,коломойський

Дві компанії з орбіти олігарха Ігоря Коломойського 27 квітня 2022 року перемогли на газовому аукціоні напівдержавного ПАТ "Укрнафта", яке на 42% належить самому Коломойському. Торги відбулися на товарному майданчику Української міжбанківської валютної біржі.

Як повідомило ДБР, внаслідок оборудки держава зазнала збитків на понад 300 млн грн, адже 14 тис тонн скрапленого нафтового газу було реалізовано за ціною вдвічі дешевше за ринкову - по 28 тис грн за тонну.

В рамках відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України провадження (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) суд арештував зазначений скраплений газ.

І поки триває слідство, журналісти з’ясували, які саме фірми Коломойського перемогли на аукціоні, котрий, за даними Державного бюро розслідувань, мав всі ознаки фальсифікації.

Відповідно до умов аукціону "Укрнафти", всі його учасники мали сплатити гарантійний внесок - 5% від заявленого обсягу закупівлі.

Такий внесок розміром майже 400 тисяч гривень за участь в газовому аукціоні зробили дві компанії: ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" та ТОВ "Трансоілгаз". Вони ж і стали переможцями. Обидві фірми зареєстровані в Івано-Франківській області.

Журналісти вирушили на пошуки компаній, які у розпал війни та паливної кризи збагатили олігарха та нанесли державі астрономічні збитки.

ТОВ "Трансоілгаз" зареєстроване минулого року в селі Побережжя Тисменицького району. Розмір статутного капіталу - 1000 гривень. На місці реєстрації компанії розташовані теплиці на занедбаній території, кілька овець та сторож, за словами якого такої компанії тут немає.

Ліцензії на торгівлю пальним у компанії немає.

ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" з Надвірної - друга компанія, які придбала газ у напівдержавної "Укрнафти" вдвічі дешевше, на ринку понад шість років. Статутний капітал також лише одна тисяча гривень. При цьому у компанії є ліцензія на торгівлю пальним.

ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" неодноразово фігурувала в аукціоні з продажу скрапленого газу "Укрнафтою", на який купувала паливо дешевше ринку.

Подробиці - дивіться у розслідуванні.
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у GoogleNews
Топ коментарі
+42
А що там виборці? Аплодують? Беня мародерить країну, а Оманський, за допомогою путлєра нищить. Всім **** весело?
показати весь коментар
15.07.2022 09:31
+33
зеленая неприкосновенная священная корова...
показати весь коментар
15.07.2022 09:29
+31
порадуемся за беню....
показати весь коментар
15.07.2022 09:29
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
порадуемся за беню....
показати весь коментар
15.07.2022 09:29 Відповісти
Де САП? Оманський і дерьмак, ваша робота?
показати весь коментар
15.07.2022 09:44 Відповісти
САП два года, как заблокирован клоуном. Ваше питання, звісно, риторичне.
показати весь коментар
15.07.2022 09:49 Відповісти
Че вы уперлись в тот САП???? В этой стране за последние годы итак столько дармоедов паразитических создали типа *****, ДБР и пр. Что вам тот САП? Ну создадут еще одну синекуру для своих, посадят туда таких же коррумпированных бюрократов-дармоедов, что вам то с того???
показати весь коментар
15.07.2022 10:52 Відповісти
Єрмак з тоблю згоден.
показати весь коментар
15.07.2022 11:43 Відповісти
Это Зеленский отрабатывает Коломойскому президентство. Ну, и наверное, еще и откат получит.
показати весь коментар
15.07.2022 12:02 Відповісти
зеленая неприкосновенная священная корова...
показати весь коментар
15.07.2022 09:29 Відповісти
Он Беняфициар этой власти. Хорошее вложение капитала в придворного шута в 2019 году. Теперь стрижет купоны.
показати весь коментар
15.07.2022 09:34 Відповісти
Кому война, а кому мать родная. Папа этой власти жиреет день ото дня.
показати весь коментар
15.07.2022 09:31 Відповісти
А що там виборці? Аплодують? Беня мародерить країну, а Оманський, за допомогою путлєра нищить. Всім **** весело?
показати весь коментар
15.07.2022 09:31 Відповісти
Сподіваюсь, що всі, хто на виборах казав "хоть пасмійомся", зараз заходяться від сміху
показати весь коментар
15.07.2022 09:35 Відповісти
Я вам скажу більше, декотрі тепер навіть помирають, але не від сміху.
показати весь коментар
15.07.2022 09:51 Відповісти
Та да. И не скажите теперь, что галочка в бюллетене в 2019 году не означала выбор между войной и миром, между жизнью и смертью. Интересно, есть еще среди них желающие посмеяться с лозунга "Голосуй, а то Путин нападет"?
показати весь коментар
15.07.2022 09:55 Відповісти
Спілкувався з декількома. Вони в екстазі. Боневтік. І радіють своєму вибору. Щиро.
показати весь коментар
15.07.2022 10:11 Відповісти
ну да - афигительное шоу с петардами и фейерверками и горами трупов...

только ржать нифига как то не хочется....
показати весь коментар
15.07.2022 10:16 Відповісти
А то, что это чмо своими действиями привело в страну войну, их устраивает? Причинно-следственные связи для них вообще не существуют?
показати весь коментар
15.07.2022 10:20 Відповісти
Хоча вже менше
показати весь коментар
15.07.2022 13:46 Відповісти
І клоуняра нічого не знав про це? Не вірю.
показати весь коментар
15.07.2022 09:32 Відповісти
Коли вже цю скотину прилюдно розіпнуть?
показати весь коментар
15.07.2022 09:35 Відповісти
"Ва всьом винатават Парашенко", так 73%?
показати весь коментар
15.07.2022 09:36 Відповісти
Ну добре що ходь не торгівля на крові, бо був би Порошенко то ********* напала б.
Привіт свинарчукам.
показати весь коментар
15.07.2022 09:42 Відповісти
Млять , як він вже дістав .. Я вже не можу чути це гидотне прізвище - каломойський .
Іноді ловлю себе на думці що - ненавиджу це прізвище , вже майже так як і справжнє прізвище ***** .
показати весь коментар
15.07.2022 09:45 Відповісти
Бізнеснакрові - скандують обурени 73% і кажуть во всем вінен .... Порошенко
показати весь коментар
15.07.2022 09:46 Відповісти
Порошенко винен бо не накліпав снарядів і ракет на 2 роки вперед!!!
Знав же що Зеленський не буде це робити.
показати весь коментар
15.07.2022 09:57 Відповісти
Зебвли, зверніться ще раз до Вікторії Спартц з претензіями через Коломойського. Напишіть чолобитну, щоб вона врешті-решт припинила допомагати Коломойському і атакувати найвеличніших антикорупціонерів Єрмака і Татарова, двох справжніх рятіаників Київщини від кацапів.
показати весь коментар
15.07.2022 09:49 Відповісти
Якщо наварилась Беня,то мабуть наварилась і Zеля?
показати весь коментар
15.07.2022 09:49 Відповісти
Про два чоботи чули?
показати весь коментар
15.07.2022 13:47 Відповісти
Мародери
показати весь коментар
15.07.2022 09:50 Відповісти
Коломойський не олігарх?
Його шукає більша частина світу і США в першу чергу.
показати весь коментар
15.07.2022 09:51 Відповісти
Як повідомило ДБР, внаслідок оборудки держава зазнала збитків на понад 300 млн грн
Зато Зе та єрмак доляху отримали
показати весь коментар
15.07.2022 09:52 Відповісти
Зелений Клоп- мал, да вонюч...
показати весь коментар
15.07.2022 09:54 Відповісти
Адольф Алоїзич не доопрацював декотрі свої плани, на жаль
показати весь коментар
15.07.2022 09:55 Відповісти
ага, і борг простили 4,3 млрд. багата у нас країна.
показати весь коментар
15.07.2022 09:56 Відповісти
Ні. Це тільки останній списаний. Таких списань наш зелений лідор провів вже ДЕСЯТКИ за останні три роки.
показати весь коментар
15.07.2022 10:13 Відповісти
Суд простил Коломойскому долг в 7,5 млрд грн перед ПриватБанком

Среда, 13 ноября 2019 года

"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3 миллиарда В третьем квартале 2020 года "Приватбанк" списал связанные с экс-акционерами кредиты на 3,16 миллиарда гривень. Об этом сообщает Finbalance.
ПриватБанк списал 56 млрд грн кредитов, которые связывали с Коломойским

30.04.2021
Штраф на 4,7 миллиарда: АЗС Коломойского выиграли апелляцию, АМКУ будет подавать кассацию


СРЕДА, 24 НОЯБРЯ 2021

Ну і т.д.
показати весь коментар
15.07.2022 10:54 Відповісти
Хитрі маланці, під шумок щоденних звернень зеленого гундосу, під гаслом єдиних новин, за допомогою підконтрольних ЗМІ, розвели як кошенят, дебільну частину населення України, які так і не зрозуміли суть цих афер і хто за ними стоїть.
показати весь коментар
15.07.2022 13:40 Відповісти
НУ і хто кращий- той хто розвів.чи той кого вже роками безперервно розводять? як про мене, тодругі, А тоді ниють за халявою, бо самі себе сделали, і не раз.
показати весь коментар
15.07.2022 13:50 Відповісти
Діло пішло. Вже повилазили з кущів, обтрусились, помили всраті рейтузи та й за старе.
Десь там далеко війна, як і раніше, на Довбасі.
Можна і дулі тепер крутити американцям, домовлятись про зняття санкцій з орди в обмін на дозвіл фуйла з наших портів вивозити зерно. Але на Канаду наїжджати за турбіни.
Знову клепати дурні відосіки для зетіпілів, як і ранішее.
Вони ще раз зроблять себе разом, якщо доживуть.
показати весь коментар
15.07.2022 09:57 Відповісти
СВАТЫ-7 (2021)

Премьера

20 декабря 2021 (1+1, Украина), 27 декабря 2021 (Россия-1)
показати весь коментар
15.07.2022 10:00 Відповісти
Зе-тварь, выдай Беню америкосам, тогда тебя зауважают...
показати весь коментар
15.07.2022 10:02 Відповісти
Зауважают))))
показати весь коментар
11.08.2022 16:44 Відповісти
зато не алехарх
показати весь коментар
15.07.2022 10:02 Відповісти
Неначасі
показати весь коментар
15.07.2022 10:04 Відповісти
Ну і хто ж у нас барига? Хто наживається на крові?
А волонтери в цей же час стягують з «миру по нитці», щоб забезпечувати військо необхідним!
показати весь коментар
15.07.2022 10:08 Відповісти
Зеленський віддає Коломойському гроші ''Приватбанку'' сировиною, а путіну територіями, як і обіцяв під час ''приватного візиту'' до Оману.
показати весь коментар
15.07.2022 10:18 Відповісти
Маланські бариги ? Свій до свого по своє? Але ж влада зільоних - ето всьо чесно ...как такоє могло случітся....
показати весь коментар
15.07.2022 10:19 Відповісти
Це не "барига" ....єто другоє ...
показати весь коментар
15.07.2022 10:20 Відповісти
Ну... бидло вибрало собі "презедента".... Хай тепер жруть і не подавляться....
показати весь коментар
15.07.2022 10:22 Відповісти
Та йдіть ви накуй, тут на ЗСУ скидаємось а вони Бє продовжують спонсорувати
показати весь коментар
15.07.2022 10:27 Відповісти
Это ж Вы правительству говорите это, лично Зеленскому?
показати весь коментар
15.07.2022 11:03 Відповісти
коли мова заходить про Кало-Мойшського чи д"Єрмака у Zупермена одразу язик у сраку затягується, і на телесуфльорі чомусь одразу - "синій екран"
показати весь коментар
15.07.2022 10:27 Відповісти
Ну, встановлено, і що? Фіктивних директорів нагородять іменними авто елітного класу за рахунок платників податків? Як мінімум.
показати весь коментар
15.07.2022 10:34 Відповісти
Твари! Во время войны когда тысячи украинцев остались без квартир,домов, из вещей все ,что вместилось в чемодан Зеленский создает благоприятные условия для Коломойши,что бы тот обворовывал Украину и приэтом стадо поет дифирамбы Зеленскому какой он хороший президент, чем это стадо отличаеться от любителей Пу в рашке? Очень жаль ,что цвет нации погибает на передовой,наш генофонд, самые лучшие украинцы
показати весь коментар
15.07.2022 10:44 Відповісти
Для цього каломойському-***** і потрібен був СВІЙ презЕдент, на шостому році війни. Тому кацапи і запилили лайносеріальчик "слуга урода".
Прийшов час платити.
показати весь коментар
15.07.2022 11:02 Відповісти
А что,ахметке и петру можно было провернуть роттердамскую аферу,а бене эту нельзя?несправедливо.
показати весь коментар
15.07.2022 10:46 Відповісти
ну слава богу, хоть кому-то от войны хорошо и даже прибыль..., а то все война - это разрушения, смерть, горе и потери, но не для всех..., для некоторых наших соотечественников это просто выиграшный лотерейный билет...
показати весь коментар
15.07.2022 10:47 Відповісти
Під час війни! У таємному режимі!
Без трансляції засідання та неможливістю потрапити громаді на нього! Сьогодні Київрада буде голосувати за чергову ущільнюючу забудову Оболоні. Два 25-и поверхові житлові будинки планують побудувати на Героїв Дніпра замість популярного магазину одягу «Баул». Депутати будуть голосувати за зміну цільового призначення земельної ділянки 8000000000:78:036:0010 на Оболонському проспекті, 52 з торгівлі та комерції на будівництво житлово-офісного комплексу з приміщеннями торговельного призначення.
показати весь коментар
15.07.2022 10:48 Відповісти
Война, это прям бенефис бенефициара президента Украины, бени коломойского.
показати весь коментар
15.07.2022 10:49 Відповісти
Еще бы! Куда ни глянь -- везде он в выигрыше.
Вот что значит вовремя прокрутить по ТВ заметный сериальчик.
показати весь коментар
15.07.2022 11:00 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 10:51 Відповісти
показати весь коментар
15.07.2022 10:56 Відповісти
а пдораса каломойського не встановили га, бидло зелене?
показати весь коментар
15.07.2022 11:19 Відповісти
Це вже бізнеснакрові чи ще ні…..чи це зовсім іньше…
показати весь коментар
15.07.2022 11:44 Відповісти
Я другой такой страны не знаю! Сколько ещё будет продолжаться этот пир во время чумы? Это кошмар! Дети собирают по 10 гр чтобы помочь армии, а здесь как мородерили деньги так и продолжают. Скоро наверное тоже у него будем спрашивать,почему в самой бедной стране Европы самый богатый президент. ПОЗОР!!!
показати весь коментар
15.07.2022 13:08 Відповісти
Это уже мародерство или еще нет?

Что скажет укрсучвлада?
показати весь коментар
15.07.2022 17:41 Відповісти
А просто знищити неможна? Як ворога у військовий час.
показати весь коментар
16.07.2022 00:05 Відповісти
 
 