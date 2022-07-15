Встановлено фірми Коломойського, які придбали скраплений газ "Укрнафти" за вдвічі нижчою ціною. ВIДЕО
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Дві компанії з орбіти олігарха Ігоря Коломойського 27 квітня 2022 року перемогли на газовому аукціоні напівдержавного ПАТ "Укрнафта", яке на 42% належить самому Коломойському. Торги відбулися на товарному майданчику Української міжбанківської валютної біржі.
Як повідомило ДБР, внаслідок оборудки держава зазнала збитків на понад 300 млн грн, адже 14 тис тонн скрапленого нафтового газу було реалізовано за ціною вдвічі дешевше за ринкову - по 28 тис грн за тонну.
В рамках відкритого за ч. 2 ст. 364 КК України провадження (зловживання службовим становищем, що спричинило тяжкі наслідки) суд арештував зазначений скраплений газ.
І поки триває слідство, журналісти з’ясували, які саме фірми Коломойського перемогли на аукціоні, котрий, за даними Державного бюро розслідувань, мав всі ознаки фальсифікації.
Відповідно до умов аукціону "Укрнафти", всі його учасники мали сплатити гарантійний внесок - 5% від заявленого обсягу закупівлі.
Такий внесок розміром майже 400 тисяч гривень за участь в газовому аукціоні зробили дві компанії: ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" та ТОВ "Трансоілгаз". Вони ж і стали переможцями. Обидві фірми зареєстровані в Івано-Франківській області.
Журналісти вирушили на пошуки компаній, які у розпал війни та паливної кризи збагатили олігарха та нанесли державі астрономічні збитки.
ТОВ "Трансоілгаз" зареєстроване минулого року в селі Побережжя Тисменицького району. Розмір статутного капіталу - 1000 гривень. На місці реєстрації компанії розташовані теплиці на занедбаній території, кілька овець та сторож, за словами якого такої компанії тут немає.
Ліцензії на торгівлю пальним у компанії немає.
ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" з Надвірної - друга компанія, які придбала газ у напівдержавної "Укрнафти" вдвічі дешевше, на ринку понад шість років. Статутний капітал також лише одна тисяча гривень. При цьому у компанії є ліцензія на торгівлю пальним.
ТОВ "ТД "Карпатинафтотрейд" неодноразово фігурувала в аукціоні з продажу скрапленого газу "Укрнафтою", на який купувала паливо дешевше ринку.
Подробиці - дивіться у розслідуванні.
Будь ласка, зачекайте...
только ржать нифига как то не хочется....
Привіт свинарчукам.
Іноді ловлю себе на думці що - ненавиджу це прізвище , вже майже так як і справжнє прізвище ***** .
Знав же що Зеленський не буде це робити.
Його шукає більша частина світу і США в першу чергу.
Зато Зе та єрмак доляху отримали
Среда, 13 ноября 2019 года
"Приватбанк" списал связанные с Коломойским кредиты на 3 миллиарда В третьем квартале 2020 года "Приватбанк" списал связанные с экс-акционерами кредиты на 3,16 миллиарда гривень. Об этом сообщает Finbalance.
ПриватБанк списал 56 млрд грн кредитов, которые связывали с Коломойским
30.04.2021
Штраф на 4,7 миллиарда: АЗС Коломойского выиграли апелляцию, АМКУ будет подавать кассацию
СРЕДА, 24 НОЯБРЯ 2021
Ну і т.д.
Десь там далеко війна, як і раніше, на Довбасі.
Можна і дулі тепер крутити американцям, домовлятись про зняття санкцій з орди в обмін на дозвіл фуйла з наших портів вивозити зерно. Але на Канаду наїжджати за турбіни.
Знову клепати дурні відосіки для зетіпілів, як і ранішее.
Вони ще раз зроблять себе разом, якщо доживуть.
Премьера
20 декабря 2021 (1+1, Украина), 27 декабря 2021 (Россия-1)
А волонтери в цей же час стягують з «миру по нитці», щоб забезпечувати військо необхідним!
Прийшов час платити.
Без трансляції засідання та неможливістю потрапити громаді на нього! Сьогодні Київрада буде голосувати за чергову ущільнюючу забудову Оболоні. Два 25-и поверхові житлові будинки планують побудувати на Героїв Дніпра замість популярного магазину одягу «Баул». Депутати будуть голосувати за зміну цільового призначення земельної ділянки 8000000000:78:036:0010 на Оболонському проспекті, 52 з торгівлі та комерції на будівництво житлово-офісного комплексу з приміщеннями торговельного призначення.
Вот что значит вовремя прокрутить по ТВ заметный сериальчик.
Что скажет укрсучвлада?