США зняли обмеження на експорт зерна та добрив з Росії. Цього вимагав Кремль для розблокування українських портів

Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Відповідне роз’яснення оприлюднене на сайті американського Мінфіну.

У повідомленні наголошується, що США не запроваджували санкцій щодо експорту сільськогосподарської продукції з, до або за участю Росії.

Водночас Мінфін США у своєму роз’ясненні констатує, що пов’язані з експортом сільгосппродукції з РФ або за її участі операції могли потрапити під санкції, запроваджені у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Щоб усунути ці обмеження, Управління з контрою за іноземними активами США (OFAC) внесло зміни до Генеральної ліцензії на проведення операцій з РФ, у яких прямо прописано, що не підпадають під обмеження операції, пов’язані з виробництвом, продажем або транспортуванням сільськогосподарської продукції, насіння, добрив, сільськогосподарського обладнання, ліків, медичних виробів та їх компонентів, оновленням програмного забезпечення для медичних пристроїв, профілактикою, діагностикою або лікуванням COVID-19 (включаючи дослідження або клінічні дослідження, а також поточними клінічними випробуваннями та іншою медичною науково-дослідною діяльністю.

"Це розширення Генеральної ліцензії ще раз підтверджує, що санкції США проти Росії у відповідь на її неспровоковану та невиправдану війну проти України не перешкоджають торгівлі сільськогосподарською та медичною продукцією", – наголошується у повідомленні Мінфіну США.

У повідомленні зазначається, що розв’язана Росією війна проти України загострила кризу продовольчої безпеки, оскільки Путін "використав продовольство як зброю війни, знищивши потужності для зберігання, обробки та тестування сільськогосподарської продукції, спричинив розкрадання зерна та сільськогосподарського інвентарю і фактично блокував чорноморські порти".

"США рішуче підтримують зусилля Організації Об’єднаних Націй щодо виведення українського та російського зерна на світові ринки та зменшення впливу неспровокованої війни Росії на Україну, яка уразила світові ланцюжки постачання та призвела до зростання цін на продовольство в усьому світі. Торгівля сільськогосподарською та медичною продукцією не є об’єктом санкцій, накладених Сполученими Штатами на Росію за її необґрунтовану війну проти України", – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Читайте також: У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів, – ЗМІ

Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують.

Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована наступного тижня.