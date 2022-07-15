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зерно (1695) росія (11730) санкції (3470) США (4324) Туреччина (1031) зернові (1098) добрива (180) Мінфін США (25)

США зняли обмеження на експорт зерна та добрив з Росії. Цього вимагав Кремль для розблокування українських портів

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путин,крым,вино,массандра

Міністерство фінансів США зняло обмеження, які могли ускладнювати експорт російської сільськогосподарської продукції та добрив, а також постачання до РФ ліків та медичних товарів.

Відповідне роз’яснення оприлюднене на сайті американського Мінфіну.

У повідомленні наголошується, що США не запроваджували санкцій щодо експорту сільськогосподарської продукції з, до або за участю Росії.

Водночас Мінфін США у своєму роз’ясненні констатує, що пов’язані з експортом сільгосппродукції з РФ або за її участі операції могли потрапити під санкції, запроваджені у відповідь на російське повномасштабне вторгнення в Україну.

Щоб усунути ці обмеження, Управління з контрою за іноземними активами США (OFAC) внесло зміни до Генеральної ліцензії на проведення операцій з РФ, у яких прямо прописано, що не підпадають під обмеження операції, пов’язані з виробництвом, продажем або транспортуванням сільськогосподарської продукції, насіння, добрив, сільськогосподарського обладнання, ліків, медичних виробів та їх компонентів, оновленням програмного забезпечення для медичних пристроїв, профілактикою, діагностикою або лікуванням COVID-19 (включаючи дослідження або клінічні дослідження, а також поточними клінічними випробуваннями та іншою медичною науково-дослідною діяльністю.

"Це розширення Генеральної ліцензії ще раз підтверджує, що санкції США проти Росії у відповідь на її неспровоковану та невиправдану війну проти України не перешкоджають торгівлі сільськогосподарською та медичною продукцією", – наголошується у повідомленні Мінфіну США.

У повідомленні зазначається, що розв’язана Росією війна проти України загострила кризу продовольчої безпеки, оскільки Путін "використав продовольство як зброю війни, знищивши потужності для зберігання, обробки та тестування сільськогосподарської продукції, спричинив розкрадання зерна та сільськогосподарського інвентарю і фактично блокував чорноморські порти".

"США рішуче підтримують зусилля Організації Об’єднаних Націй щодо виведення українського та російського зерна на світові ринки та зменшення впливу неспровокованої війни Росії на Україну, яка уразила світові ланцюжки постачання та призвела до зростання цін на продовольство в усьому світі. Торгівля сільськогосподарською та медичною продукцією не є об’єктом санкцій, накладених Сполученими Штатами на Росію за її необґрунтовану війну проти України", – йдеться у повідомленні Мінфіну США.

Читайте також: У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів, – ЗМІ

Зазначимо, раніше голова МЗС РФ Сєргєй Лавров неодноразово заявляв про викликані санкціями проблеми з експортом російського зерна на світові ринки. За його словами, судна з російським зерном не приймають у європейських портах і не страхують.

Російський Союз експортерів зерна уточнював, що через обумовлені санкціями ризики російські компанії стикаються з блокуванням платежів за поставки, відмовою надавати інструменти торговельного фінансування та хеджування ризиків, заморожуванням кредитних лімітів покупцям російського зерна, відмовою у наданні суден, страхуванні вантажів та транскордонних перевезень.

Скасування санкцій, що могли б перешкоджати експорту добрив або продовольства з Росії, було вимогою російської сторони у переговорах про розблокування експорту зерна з українських портів на переговорах за участі Туреччини та ООН.

В рамках цих переговорів 13 липня у Стамбулі представники України, РФ, Туреччини та ООН погодили механізм, який має дозволити відновити експорт сільгосппродукції із заблокованих українських портів. За даними WSJ, цей механізм досі остаточно не погодив президент РФ Владімір Путін. Водночас в ООН сподіваються, що остаточна угода щодо цього буде фіналізована наступного тижня.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+13
Ну, все верно. Разблокировать торговлю зерном русне, ну и типа украинцам сказать - "а что, вы тоже можете свободно торговать зерном. Ах, украинские порты все заминированы и блокированы русней. Ясно..."

В итоге добрая русня накормит голодную Африку, займет те рынки, где раньше доминировала Украина, да и в придачу будет приторговывать там краденым зерном.

Россия спасет мир от голода!!!
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15.07.2022 09:12
+10
ну так а чого сподіватися, посилаючи єрмака на переговори? що він щось хороше для України виторгує?
а тоді будемо розказувати, що Захід поганий. Захід зробив те, що просили.
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15.07.2022 10:00
+9
і ми ще не знаємо, про що ще домовились. он Жданов каже, що якщо там іще і перемир'я, то це вже все, хана Україні. за час перемир'я рашисти все, що треба сюди підтягнуть.
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15.07.2022 10:01
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Ну, все верно. Разблокировать торговлю зерном русне, ну и типа украинцам сказать - "а что, вы тоже можете свободно торговать зерном. Ах, украинские порты все заминированы и блокированы русней. Ясно..."

В итоге добрая русня накормит голодную Африку, займет те рынки, где раньше доминировала Украина, да и в придачу будет приторговывать там краденым зерном.

Россия спасет мир от голода!!!
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15.07.2022 09:12 Відповісти
ну такоє, кацапи не вирощують стільки зерна щоб нігрів прогодувати і якість їхнього зерна відстає від українського, тому й ринки не захоплять, тим більш, що зараз нам треба про те щоб сеье прогодувати, а не нігрів
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15.07.2022 10:42 Відповісти
Вы просто так сказали или может посмотрите на каком месте рф по производству и экспорту зерна? Или Интернет не работает?
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15.07.2022 11:25 Відповісти
КАРТИНА АЙВАЗОВСЬКОГО ПОЗАПРОШЛОГО СТОРІЧЧЯ ПРО ГОЛОД В РОСІЇ
ДЛЯ СБОРУ КОШТІВ В США
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15.07.2022 14:07 Відповісти
ну так а чого сподіватися, посилаючи єрмака на переговори? що він щось хороше для України виторгує?
а тоді будемо розказувати, що Захід поганий. Захід зробив те, що просили.
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15.07.2022 10:00 Відповісти
Так а чого дивуватися? Вже прям американці тикають, як кицю в її насрате не там лайно. Приберіть каZZапських агентів з українського політикуму - і буде вам ленд-ліз, ще більша підтримка! Бо виходить так, що американці і інші наші партнери йдуть собі на шкоду, підтримуючи нас. А ми в цей час випускаємо портянкових, саботуємо антикорупційні рішення, замовчуємо Азовсталівских героїв, богів війни. Нахіба їм це?
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15.07.2022 12:31 Відповісти
і ми ще не знаємо, про що ще домовились. он Жданов каже, що якщо там іще і перемир'я, то це вже все, хана Україні. за час перемир'я рашисти все, що треба сюди підтягнуть.
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15.07.2022 10:01 Відповісти
А рашка в нейтральних водах ті кораблі захопить, зерно з них забере і продасть на свою користь.
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15.07.2022 10:08 Відповісти
так вони і не входили до санкційних пакетіва, що вони там зняли?
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15.07.2022 10:55 Відповісти
Кто сильный тот и прав , или кто наглый - типичная психология гопника , и ответ может быть только один - по морде так , что бы сознание потерял , сразу станет шелковым!
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15.07.2022 11:32 Відповісти
виплядок путін повинен бути знищений к ***** матєрі.
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15.07.2022 11:34 Відповісти
це помилка,велика..
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15.07.2022 13:19 Відповісти
Не можна зняти того, чого не було...

Для тих хто не в темі, експорт зерна з РФ не був заборонений, так само, як й добрив.
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15.07.2022 13:49 Відповісти
НУ А ЯК ЩОБ НАПРИКЛАД ПОЛІЦІЯ В США ТОРГУВАЛАСЬ З СЕРІЙНИМ МАНІЯКОМ ЯКИЙ
ВБИВАЄ ДІТЕЙ НА ПРЕДМЕТ ТОГО ЩО ВОНИ ЙОГО ШУКАТИ БУДУТЬ МЕНШ РЕТЕЛЬНО ЗА
ТЕ ЩО ВІН ВІДПУСТИТЬ ОСТАННЮ ЖЕРТВУ ЖИВОЮ, ВАШИНГТОН, НІКОГО НЕ НАГАДУЄ ?
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15.07.2022 14:04 Відповісти
а как тебе опирация в норд ост где кацапы перестреляли всех заложников
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15.07.2022 14:10 Відповісти
дайте нам ракеты на 1000 км. и проблема с зерном будет решена навсегда!!!!!!
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15.07.2022 14:09 Відповісти
Бл* Штаты, наверно, не в курсе, что условия террористов нельзя выполнять... им, наверно, никто не сказал...
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15.07.2022 16:16 Відповісти
Ніхто нічого не знімав, Цензор чомусь передрукував расійські вкиди. Цих обмежень не було з самого початку
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15.07.2022 16:55 Відповісти
Причём сдесь США, так если посмотреть то получается шо ЕС И РФ играют в казино кто как Украину получит и ЕС взяла козырь, а РФ тоже(зерно) и не знает куда заснуть и где использовать, а Украине проще купить ракеты побольше и по территории РФ долбануть
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16.07.2022 15:45 Відповісти
 
 