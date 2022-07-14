Захоплена окупантами Запорізька АЕС почала працювати трьома блоками, – МАГАТЕ

В Україні працює дев'ять із 15 атомних блоків, у тому числі підключений до мережі ще один блок окупованої російськими військами Запорізької АЕС, яка працювала до цього двома блоками, а також блок № 2 Хмельницької АЕС, який перебував у ремонті.

Про це повідомило Міжнародне агентство з атомної енергетики з посиланням на українські установи, передає Інтерфакс-Україна.

"Сьогодні Україна окремо повідомила МАГАТЕ, що 9 із 15 ядерних енергетичних реакторів країни підключені до мережі, у тому числі 3 – на ЗАЕС, 2 – на Рівненській АЕС, 2 – на Південноукраїнській АЕС та 2 – на Хмельницькій АЕС", – сказано в повідомленні.

Також зазначається, що інші реактори зупинено на плановому обслуговуванні або залишаються в резерві.

"За даними України, системи безпеки на чотирьох АЕС залишаються в робочому стані, і вони також мають зовнішні джерела енергії", – додали в МАГАТЕ.

Крім того, у повідомленні з посиланням на генерального директора МАГАТЕ Рафаеля Маріано Гроссі зазначається, що Україна цього тижня за сприяння агентства через його мережу реагування та допомоги (RANET) отримала велику партію життєво важливого обладнання для радіаційного захисту та моніторингу, запропонованого Австралією та Францією.

"Незважаючи на значні логістичні та інші перешкоди, обладнання прибуло в Україну, де воно використовуватиметься нашими українськими колегами", – наголосив Гроссі.

Він пояснив, що вантаж складався з більш ніж 160 дозиметрів та моніторів, важливих для безпеки та радіаційного захисту, а також включав сотні одиниць засобів індивідуального захисту, зокрема, костюми, маски, одноразові рукавички та чохли.

"Найближчими місяцями в Україну буде транспортовано більше обладнання, пов'язаного з безпекою, завдяки суттєвій підтримці з боку країн та інших донорів, які надають позабюджетні внески. Потреби великі, і я закликаю інші країни також підтримати нашу важливу роботу в Україні", – сказав гендиректор МАГАТЕ.

Водночас він вкотре заявив про важливість організації візиту на окуповану з 4 березня військами РФ Запорізьку АЕС "для проведення важливих заходів щодо безпеки та гарантій", зазначивши, що Україна цього тижня проінформувала МАГАТЕ про "вкрай складну" ситуацію на ЗАЕС" через постійний тиск" на її працівників.