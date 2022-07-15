Україна знизила експорт чавуну за пів року на 57%

Україна в січні-червні 2022 року знизила експорт чавуну в натуральному вираженні на 57,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року – до 633,99 тис. тонн.

Згідно зі статистикою, оприлюдненою Державною митною службою, за вказаний період експорт чавуну в грошах скоротився на 53,6% – до $335,61 млн, передає Інтерфакс-Україна.

При цьому експорт здійснювався в основному в США (34,39% постачань у грошовому вираженні), Польщу (32,1%) та Туреччину (13,03%).

У січні-червні 2022 року Україна імпортувала 15 тонн чавуну з Німеччини на $25 тис., тоді як за шість місяців 2021 року імпортувала 133 тонни чавуну на $138 тис. з Німеччини (57,97%), РФ (33,33%) та Словаччини (8,7%),

Україна в 2021 році збільшила експорт чавуну в натуральному вираженні на 4,2% порівняно з 2020 роком – до 3,24 млн тонн, експорт чавуну в грошовому вираженні зріс на 78,1% – до $1,64 млрд. При цьому експорт здійснювався в основному в США (53,61% поставок у грошовому вираженні), Італію (22,08%) та Туреччину (9,74%).

За 2021 рік Україна імпортувала 185 тонн чавуну на $226 тис. із Німеччини (74,34%), РФ (20,35%) та Словаччини (5,31%), тоді як 2020 року ввезла 593 тонн на $417 тис.