Путін забрав рекордні дивіденди акціонерів "Газпрому" у держбюджет

Президент Росії Владімір Путін підписав закон, за яким "Газпром" перерахує до федерального бюджету додатково 1,25 трильйона рублів ($21,5 млрд за поточним курсом) у вигляді спеціального податку на видобуток корисних копалин.

Відповідний закон Держдума РФ ухвалила у третьому остаточному читанні на початку липня, пише російський "Коммерсант".

Сума додаткових збігається із розміром дивідендів, які компанія відмовилася виплатити акціонерам за підсумками 2021 року, після чого акції компанії на біржі обвалилися на понад 30% за день.

Нагадаємо, наприкінці травня рада директорів "Газпрому" рекомендувала акціонерам виплатити дивіденди за підсумками 2021 року у розмірі 52,5 рубля на акцію. Такі дивіденди мали стати рекордними в історії компанії та всього російського фондового ринку – сумарно на виплати могло бути спрямовано 1,24 трлн рублів.

Однак 30 червня збори акціонерів "Газпрому", понад 50% акцій якого контролює держава, вирішили не виплачувати дивіденди за 2021 рік.