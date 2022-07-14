Білорусь відкрила кордони для контрабанди підсанкційних товарів, – розвідка

Командуванню Державного прикордонного комітету Білорусі керівництво країни надало негласну вказівку – не перешкоджати фактам контрабандної діяльності на кордонах з Україною, Польщею та Литвою.

Про це йдеться в повідомленні Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

Зазначається, що таке рішення пов’язане з різким погіршенням фінансової ситуації у країні через накладені на режим самопроголошеного президента Білорусі Алєксандра Лукашенка санкції з боку країн Заходу. Тож влада Білорусі сподівається частково зменшити дефіцит надходжень до бюджету країни саме за рахунок максимального стимулювання контрабанди. В першу чергу – тютюнових виробів місцевих виробників.

"Окрім того, що у такий спосіб режиму вдасться частково забезпечити ринок Білорусі (а в подальшому і РФ) санкційними групами товарів, які раніше доставлялись з країн ЄС. Список доволі широкий: запчастини до автомобільної техніки, господарські товари тощо. Щоб посилити потік товарів, влада Білорусі послаблює вимоги до перетину кордону з боку країн ЄС", – сказано в повідомленні.

Прикордонні відомства Польщі та Литви вже заявляють про виявлення великих партій контрабандних білоруських тютюнових виробів у вантажних автомобілях.

Раніше повідомлялося, що російський президент Путін підписав закон, який дозволяє ввозити до Росії вироблені в інших країнах товари без згоди правовласників.