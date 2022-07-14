Путін заборонив розрахунки криптовалютою
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Президент Росії Владімір Путін підписав закон, який прямо забороняє використання цифрових фінансових активів (ЦФА) та утилітарних цифрових прав (УЦП) як засобів платежу на території Росії.
Відповідний закон Держдума РФ ухвалила в остаточному третьому читанні минулого тижня, повідомляє РБК.
Агентство зауважує, що до прийняття цього закону в російському законодавстві прямої заборони використання таких активів, зокрема криптовалют, у якості засобу платежу не було.
Крім заборони на використання ЦФА та УЦП при оплаті товарів та послуг, документ зобов'язує операторів обміну ЦФА відмовляти в угодах, де можливе використання таких активів у якості грошового сурогату.
Документ містить застереження, що заборона може бути знята в окремих випадках, передбачених федеральними законами.
Закон набуде чинності через 10 днів після офіційного опублікування.
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