Ціни на нафту падали нижче $95 за барель вперше з початку російського вторгнення

Ціни на нафту на торгах у четвер досягли мінімумів від початку російського військового вторгнення в України.

Ціна Brent опускалася в ході торгів нижче за позначку $95 за барель, зараз вартість найближчого ф’ючерсного контракту торгується на рівні $97,17 за барель, що на 2,4% нижче закриття торгів попереднього дня, свідчать дані біржі ICE.

У березні вартість бареля Brent піднімалася вище за $139 через побоювання, що санкції щодо РФ призведуть до різкого падіння пропозиції палива на світовому ринку.

Ф'ючерси на нафту WTI на серпень у ході торгів на Нью-Йоркській товарній біржі (NYMEX) падали нижче $91 за барель, скорегувавшись згодом до $93,9 за барель, що на 2,45% менше рівня закриття торгів напередодні.

Ціни на нафту стійко опускаються з початку червня на тлі очікувань, що посилення грошово-кредитної політики Федеральною резервною системою (ФРС) призведе до рецесії у економіці США і, відповідно, падіння попиту на нафту. Крім того, тиск на ціни продовжують чинити локдауни в Китаї.

Негативним фактором для сировинних ринків, включаючи нафтовий, також є зміцнення долара США. Курс євро впав нижче за паритет з доларом вперше за 20 років.