Експорт зернових відстає від минулорічного графіка на 40%, – митниця

Експорт зернових з початку 2022-2023 маркетингового року (МР, липень 2022 – червень 2023) станом на 13 липня становив 556 млн тонн проти 926 млн тонн на відповідну дату минулого МР.

Про це йдеться в даних Державної митної служби, передають Порти України.

Експорт основних зернових зменшився, зокрема:

кукурудзи – на 17,4%, до 403 тис. тонн;

пшениці – у 2,2 раза, до 113 тис. тонн;

ячменю – у 4,9 раза, до 37 тис. тонн.

Крім того, борошна експортовано 1,3 тис. тонн проти 5,9 тис. тонн роком раніше, зокрема пшеничного – 1 тис. тонн проти 5,8 тис. тонн.

Раніше повідомлялося, що в червні 2022 року Україна експортувала 2,17 млн тонн зернових, зернобобових, олійних і продуктів їх переробки, що на 470 тис. тонн, або 25% більше ніж у попередньому місяці.

Валютна виручка від експорту продукції українського агропромислового комплексу з березня по травень, за три місяці повномасштабної війни з РФ, приблизно дорівнює вартості експорту за один довоєнний місяць.