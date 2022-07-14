Ціни на бензин у США почали падати після рекордного зростання

Після того, як ціни на бензин у США вперше в історії перевищили $5 за галон, вони почали падати.

Про це пише Reuters, передає enkorr.

За даними Американської автомобільної асоціації, середня роздрібна ціна на бензин по країні становить $4,63, що нижче за рекордний показник $5,01 місяць тому, але все ще на $1,48 долара вище, ніж рік тому.

"Ціни на бензин у США послідували за падінням на ринку ф'ючерсів як на сиру нафту, так і на бензин. Ці ринки впали, тому що інвестори стурбовані тим, що підвищення процентних ставок уповільнить економіку, оскільки центральні банки агресивно борються із інфляцією", – пише агентство.

Там також зазначають, що послаблення економічної активності, а також нові випадки коронавірусу в Китаї можуть призвести до подальшого падіння попиту на пальне, що призведе до зниження цін наприкінці року.

На початку червня Американська автомобільна асоціація (ААА) повідомила, що середня ціна бензину преміум-класу в США вперше за всю історію перевищила $5 за галон (3,8 літри).