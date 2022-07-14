Макрон слідом за Шольцем звинуватив Росію у використанні газу у якості зброї

Російське вторгнення в Україну вплинуло на зростання цін на енергоносії, Росія використовує експорт газу як зброю.

Про це президент Франції Емманюель Макрон заявив у інтерв'ю телеканалам TF1 та France2 з нагоди Національного свята, що відзначається 14 липня, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Ціни на енергію зросли до війни. Будемо всі чесними, тому що в усьому світі було дуже сильне економічне відновлення. А потім вони виросли через цю війну і через те, що Росія використовує енергію як зброю", – сказав Макрон.

За його словами, Росія ухвалила рішення "почати відключати газ". Поки що це позначалося на низці країн ЄС, "яким вона погрожувала".

"І ось вона зупинила головний газопровід "Північний потік 1". Це сигнал", – наголосив французький президент.

Макрон дода, що бачить у цьому "ясне послання, що Росія використовуватиме газ як елемент цієї війни".

"Ми у тому стані, який називають "гібридною війною", – пояснив голова держави.

Водночас президент Франції заперечив тим, хто вважає, що енергетична криза – це наслідок західних санкцій проти РФ.

"Це Росія використовує енергію, як, зрештою, вона використовує і продовольство, як зброю війни", – заявив глава французької держави.

"Я вважаю, що ми маємо сьогодні підготувати сценарій, за якого нам треба повністю обходитися без російського газу. І я думаю, що це не теоретичний сценарій. Це дуже жорсткий сценарій. Треба до нього підготуватися. І я хочу тут дуже твердо сказати правду нашим співвітчизникам: такий ризик існує, він не залежить від нас. І я думаю, що цей ризик, цей вибір, який Росія може зробити, він є ймовірним", – резюмував Макрон.

Зазначимо, що минулого тижня канцлер ФРН Олаф Шольц також заявив про те, що Росія використовує експорт газу до Європи, як зброю.

"Сьогодні ми змушені констатувати: Росія використовує енергію як зброю. Адже ніхто не вірить у те, що Росія зменшує постачання газу виключно з технічних причин", – заявив Шольц, коментуючи обмеження "Газпромом" постачання газу трубопроводом "Північний потік" на 60% нібито через відсутність однієї турбіни, яка знаходилась на ремонті у Канаді.

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Як повідомлялося, за даними джерел видання Financial Times, уряд Німеччини побоюється, що Росія може скористатися щорічним технічним обслуговуванням "Північного потоку", щоб повністю перекрити постачання газу до країни, а також може затягнути строки проведення робіт. Крім того, експерти нагадують, що раніше на час проведення профілактичних робіт "Газпром" збільшував експорт газу в Європу через Україну, однак минулого року російський монополіст відмовився від цієї можливості, спустошуючи натомість свої сховища газу в ЄС.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.