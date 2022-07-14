Імпорт вугілля в Україну впав за пів року у 2,4 раза

Україна у січні-червні 2022 року знизила імпорт вугілля кам'яного та антрациту (код ТНЗЕД 2701) у 2,4 раза (на 5,85 млн тонн) порівняно з аналогічним періодом 2021 року – до 4,29 млн тонн.

Про це йдеться в даних Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Як повідомляється, вугілля імпортоване на $1,02 млрд, що на 3,8% більше, ніж у січні-червні 2021 року ($984,05 млн).

Із РФ надійшло вугілля на $420,22 млн (частка в імпорті 41,14%), США – на $274,24 млн ​​(26,85%), Австралії – на $100,24 млн (9,81%), інших країн – на $226,78 млн (22,2%).

Експорт Україною вугілля за шість місяців 2022 року становив 350,22 тис. тонн на $111,11 млн, у тому числі в Словаччину – на $70,84 млн, Польщу – на $33,74 млн, Угорщину – на $3,96 млн, інші країни – на $2,57 млн. У січні-червні 2021 року експорт становив 0,204 тис. тонн, на $0,025 млн.

Україна у 2021 році збільшила імпорт вугілля кам'яного та антрациту на 15,4% (на 2,61 млн тонн) порівняно з 2020 роком – до 19,56 млн тонн.

Вугілля імпортовано на $2,49 млрд, що на 47,2% більше, ніж 2020 року ($1,69 млрд). Із РФ надійшло вугілля на $1,55 млрд, США – на $494,64 млн, Казахстану – на $253,47 млн, інших країн – на $195,38 млн.

Як повідомлялося, у червні Кабінет міністрів встановив нульові квоти на експорт мазуту, вугілля (крім коксівного) та газу природного українського походження.