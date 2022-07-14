Ціни на газ у Європі за півтора місяці зросли в 2 рази через Росію. ІНФОГРАФІКА

За півтора місяці ціни на газ у Європі зросли в два раз через зниження поставок Росією усіма наявними маршрутами.

Про це йдеться в повідомленні "Оператора ГТС".

"Попри очевидну потребу європейців у газі, "Газпром" відмовився від додаткових бронювань української ГТС на час ремонту своїх газогонів – "Турецького Потоку" та "Північного Потоку-1". Більше того, не використовуються навіть вже заброньовані та оплачені потужності української ГТС: із доступних 109 млн кубометрів на добу прокачується менше 42 млн кубометрів", – сказано в повідомленні.

У результаті ціна на європейському хабі TTF з 1 червня зросла вдвічі – з $923 до $1 949 за тисячу кубометів.

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі розробляють низку термінових економічних заходів, зокрема скорочення використання опалювальних систем, щоб пом'якшити наслідки можливого, на думку блоку, припинення постачання газу з Росії.

У проєкті відповідного документу містяться поради країнам-членам ЄС, які включають наступне: перехід на інші види палива як у промисловості, так і в енергетиці, а також інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження та обов'язкові обмеження на період готовності до кризи.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.