Мінсоцполітики анонсувало закон про базовий пенсійний дохід

Україна має завершити впровадження базового пенсійного доходу в 2023 році.

Про це заявила міністерка соціальної політики України Марина Лазебна.

"Україна вже зараз на практиці впровадила елементи базового пенсійного доходу. І це не данина моді і навіть не частина нашої євроінтеграції, це адекватна відповідь на фактичні виклики, які ми маємо", – сказала Лазебна.

Вона додала, що Мінсоцполітики відтестувало на практиці під час пандемії та воєнного стану, як це може працювати ефективно, як доповнювати страхові пенсійні виплати доплатами та допомогами, щоб вийти на базовий пенсійний дохід.

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"Я маю на увазі "вікову лінійку" доплат до пенсії, яку ми впровадили за ініціативою президента, адресні виплати з урахуванням стажу роботи. Ці заходи необхідно продовжити, реалізувати заплановані диференційовані за віком доплати в жовтні цього року для пенсіонерів віком 70+, а на 2023 рік передбачити базові гарантії для осіб старше 65 років, для людей з інвалідністю і тих, які втратили годувальника", – зазначила Лазебна.

Вона підкреслила, що іншого шляху забезпечити мінімальні норми в пенсійному забезпеченні без підвищення внесків не існує.

"Тому, якщо ми хочемо гарантувати літнім людям мінімально необхідні для життя доходи, то маємо закріпити базовий пенсійний дохід системно на рівні законодавства. Ми напрацювали необхідний законопроєкт і вже отримали схвальні висновки щодо нього від Світового банку та Міжнародної організації праці. Але це про необхідний мінімум. А для гідного життя на пенсії маємо доповнити базові пенсійні гарантії всеохоплюючою системою пенсійних накопичень, які людина та її роботодавці будуть здійснювати, поки людина працює, і які будуть додатковим джерелом доходу людини після завершення трудової діяльності", – розказала Лазебна.

"Саме така формула – базовий пенсійних дохід плюс індивідуальні пенсійні накопичення – дає нашим нинішнім пенсіонерам необхідний захист, а нашим молодим людям – гідну пенсійну перспективу у власній країні", - прокоментувала Марина Лазебна.

Вона повідомила, що Мінсоцполітики також завершує роботу над проєктом закону про універсальну державну соціальну допомогу.

"У цьому законопроекті майже 2 млн, які виховують дітей, більше 5 млн літніх людей та людей з інвалідністю одержать відповідь, на яку гарантовану державою допомогу вони мають право. Таким чином, ми впровадимо універсальну соціальну допомогу, яка консолідує різні види державної допомоги, передбачені наразі у понад 10 нормативних актах, які можуть надаватись людині протягом всього життєвого циклу", – сказала міністерка.

Лазебна також повідомила, що середній розмір пенсії станом на 1 липня 2022 року склав 4 437 грн, що майже на 660 грн (або на 17%) більше у порівнянні з 1 липня 2021 року.

Середній розмір військових пенсій за рік збільшився більше ніж на 3 тисячі гривень, або на 53%, і склав майже 8 900 грн.