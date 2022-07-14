Експорт українських товарів впав за пів року на 24%, – митниця

Товарний експорт України у січні-червні 2022 року порівняно з аналогічним періодом 2021 року у доларовому обчисленні скоротився на 24% – до $22,73 млрд, імпорт – на 19%, до $25,3 млрд грн, таким чином дефіцит зовнішньої торгівлі у січні-червні цього року становив $2,56 млрд

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.

Згідно з ними, Україна в першому півріччі до січня-червня 2021 року збільшила експорт товарів до країн ЄС на 13% – до $13,4 млрд, одночас імпорт з цих країн зменшився на 10% – до $11,65 млрд. Загалом товарообіг з ЄС у 2022 році становив $25 млрд.

При цьому товарообіг у доларовому обчисленні із країнами СНД впав за пів року на 38%. Зокрема, імпорт з цих країн зменшився на 27% – до $3,7 млрд, а український експорт впав на 54%, до $1,47 млрд.

У структурі імпорту Україна постачання товарів з ЄС становлять 46%, із СНД – 15%, з інших країн – 39%. Щодо структури експорту, то 59% товарів Україна постачала до країн ЄС, 35% – до інших країн, 6% – до інших країн.

Раніше повідомлялося, що Єврокомісія створила платформу для підтримки експорту українських товарів.