АРМА виявило російські активи в Україні та за кордоном вартістю $2 мільярди

Із початку повномасштабного вторгнення РФ на територію України Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів (АРМА) опрацювало понад 600 запитів від правоохоронних органів про розшук активів у справах, пов’язаних з військовою агресією РФ та щодо інших злочинів.

Про це йдеться в повідомленні АРМА.

У результаті здійснення заходів з розшуку в Україні та за кордоном виявлено активи на загальну суму понад 70 млрд грн (понад $2 млрд).

Зокрема, розшукано промислові підприємства, корпоративні права, рухоме та нерухоме майно, яке в тому числі належить особам, причетним до російської агресії.

Починаючи з 24 лютого 2022 року АРМА вже направило 336 запитів по 555 фігурантам кримінальних справ у 87 юрисдикцій, звідки отримує максимально повні та розширені відповіді щодо наявних за кордоном активів, які в подальшому можуть бути арештовані та конфісковані.

Раніше повідомлялося, що Верховна Рада дозволила направити передані АРМА арештовані кошти на придбання військових облігацій.