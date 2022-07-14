Євросоюз планує зняти санкції з деяких росіян, – Bloomberg

Європейський Союз обговорює скасування санкцій, які він наклав на деяких громадян РФ через їхню причетність до російської агресії в Україні.

За даними джерел Bloomberg, санкції можуть зняти, оскільки європейські юристи не впевнені у наявності достатніх підстав для їх застосування.

Співрозмовники агентства уточнили, що близько 30 осіб звернулися до суду ЄС з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще близько 10 осіб направили відповідні звернення безпосередньо до влади ЄС.

Вони уточнили, що юридична служба Європейської ради погодилась, що частина цих запитів обґрунтована: свідчення причетності цих людей до російського вторгнення в Україну або не відповідають дійсності, або застаріли, або не є достатньою підставою для запровадження санкцій. Водночас кількість росіян, щодо яких ухвалено таке рішення, не вказується, як і їхні імена.

Bloomberg зазначає, що виключення осіб із санкційних списків вимагатиме згоди країн - членів ЄС. При цьому частина європейських дипломатів застерегла від поспішних рішень у цьому напрямку.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти кількох сотень росіян, включаючи бізнесменів, чиновників, дипломатів, керівників пропагандистських ЗМІ.

Санкції в ЄС оскаржили російські мільярдери Роман Абрамович, який намагається отримати підтримку у цьому процесі від української влади, а також Геннадій Тимченко, Пьотр Авен, Міхаіл Фрідман, Олексій Мордашов, Андрій Мельниченко та його дружина.

Як повідомлялося, сьогодні посли Європейського Союзу мають розпочати консультації щодо запровадження сьомого пакету санкцій проти РФ, які, серед іншого, можуть торкнутися експорт російського золота.