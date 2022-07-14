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Абрамович (111) росія (11722) санкції (3467)

Євросоюз планує зняти санкції з деяких росіян, – Bloomberg

Новини БізнесЦензор Влада

абрамович

Європейський Союз обговорює скасування санкцій, які він наклав на деяких громадян РФ через їхню причетність до російської агресії в Україні.

За даними джерел Bloomberg, санкції можуть зняти, оскільки європейські юристи не впевнені у наявності достатніх підстав для їх застосування.

Співрозмовники агентства уточнили, що близько 30 осіб звернулися до суду ЄС з проханням виключити їх із санкційних списків, а ще близько 10 осіб направили відповідні звернення безпосередньо до влади ЄС.

Вони уточнили, що юридична служба Європейської ради погодилась, що частина цих запитів обґрунтована: свідчення причетності цих людей до російського вторгнення в Україну або не відповідають дійсності, або застаріли, або не є достатньою підставою для запровадження санкцій. Водночас кількість росіян, щодо яких ухвалено таке рішення, не вказується, як і їхні імена.

Bloomberg зазначає, що виключення осіб із санкційних списків вимагатиме згоди країн - членів ЄС. При цьому частина європейських дипломатів застерегла від поспішних рішень у цьому напрямку.

Нагадаємо, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Євросоюз запровадив санкції проти кількох сотень росіян, включаючи бізнесменів, чиновників, дипломатів, керівників пропагандистських ЗМІ.

Санкції в ЄС оскаржили російські мільярдери Роман Абрамович, який намагається отримати підтримку у цьому процесі від української влади, а також Геннадій Тимченко, Пьотр Авен, Міхаіл Фрідман, Олексій Мордашов, Андрій Мельниченко та його дружина.

Як повідомлялося, сьогодні посли Європейського Союзу мають розпочати консультації щодо запровадження сьомого пакету санкцій проти РФ, які, серед іншого, можуть торкнутися експорт російського золота. 

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+12
Санкції в ЄС оскаржили російські мільярдери Роман Абрамович, який намагається отримати підтримку у цьому процесі від української влади, а також Геннадій Тимченко, Пьотр Авен, Міхаіл Фрідман, Олексій Мордашов, Андрій Мельниченко та його дружина. Джерело: https://biz.censor.net/n3354137


ВСІ ВОНИ Є ГАМАНЦЯМИ КРЕМЛЯ, ЯКЕ ЗНЯТТЯ САНКЦІЙ ??
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14.07.2022 17:10
+7
Якраз під черговий ракетний обстріл цивільних міст.
Давай ЄС, самий час!
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14.07.2022 17:18
+7
Дайте вгадаю, ето билі хорошіє русскіє
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14.07.2022 18:16
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Санкції в ЄС оскаржили російські мільярдери Роман Абрамович, який намагається отримати підтримку у цьому процесі від української влади, а також Геннадій Тимченко, Пьотр Авен, Міхаіл Фрідман, Олексій Мордашов, Андрій Мельниченко та його дружина. Джерело: https://biz.censor.net/n3354137


ВСІ ВОНИ Є ГАМАНЦЯМИ КРЕМЛЯ, ЯКЕ ЗНЯТТЯ САНКЦІЙ ??
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14.07.2022 17:10 Відповісти
Якраз під черговий ракетний обстріл цивільних міст.
Давай ЄС, самий час!
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14.07.2022 17:18 Відповісти
фінансування терроризму через налоги !
в особливо великих розмірах, маючи можливість позбутись бізнеса в рашці і вивести його

хіба ні?
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14.07.2022 18:05 Відповісти
Дайте вгадаю, ето билі хорошіє русскіє
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14.07.2022 18:16 Відповісти
Це питання не стільки до ЄС скільки до Зелевлади бо вони формували списки і збирали докази про причетність до військових операцій і спонсорування їх.
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14.07.2022 18:58 Відповісти
арахамії з єрмаками займалися і займаються "відбілюванням" іміджа руSSкого Злодія абрамовича...а не чимсь корисним для України....
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14.07.2022 23:07 Відповісти
Скільки потрібно зруйнованих міст та смертей в Україні, щоб світова спільнота зрозуміла, що тільки зброя та жорсткі санкції зупинять наступ Росії.
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14.07.2022 19:13 Відповісти
у нас даже не накладали санкции - Альфа-Банк работает, национализировать НБУ не хочет, а как банку делать операции с капиталом, если акционеры под санкциями им побарабану
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14.07.2022 19:14 Відповісти
ЄВропа стрімко йде до ******** від кацапстану, дебіли,***..
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14.07.2022 19:44 Відповісти
..по просьбе Агрохимии
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14.07.2022 20:48 Відповісти
В чём Кремль 13 июля действительно преуспел, так это на переговорах в Стамбуле между ООН, Украиной, Турцией и РФ о беспрепятственном вывозе зерна из Одессы, Николаева и других портов. Информации о них пока мало. Генсек ООН сообщил, что переговоры будут вестись ещё неделю. Турция сообщила, что она будет досматривать суда, идущие за зерном в Украину, чтобы они не везли оружие, и что на время вывоза зерна будет заключено некое перемирие и боевые действия прекратятся. Ермак 14 июля сообщил, что в Стамбуле будет создан офис Координационного центра от всех участников переговоров, который будет следить за процессом.
Москва подробностей не сообщает и тихо радуется, что с ней стали разговаривать и считает, что приближается таким способом к Стамбульскому перемирию по образцу двух Минских перемирий. Это её более чем устраивает, тем более, что свободу рук для аннексии украинских земель она за собой сохраняет.
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14.07.2022 21:45 Відповісти
Чергове ТКГ, а казали мінська 3 не буде...
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15.07.2022 06:17 Відповісти
Буде Стамбул 1; 2; 3-9....
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15.07.2022 07:13 Відповісти
І багато Арахамія "охоронних" листів написав?
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14.07.2022 21:59 Відповісти
Як там було?: "всі звірі рівні перед законом..."
Паскудна людська природа... Що має статися щоб людські істоти перестали бути корисливими?
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15.07.2022 06:49 Відповісти
Наши дебилы ещё и взялись дерьмабровича отмазывать, конченые, сколько он вам заплатил?!
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15.07.2022 10:03 Відповісти
 
 