Польща заповнила свої сховища газу майже на 100%

Польща заповнила свої газові сховища на 98%.

Про це повідомила Польська нафтогазова компанія (PGNiG).

Як повідомляється, місткість польських сховищ становить 3,81 млрд кубометрів газу, у PGNiG є 7 газосховищ.

"Раніше ми інформували про розширення сховища у Вежховицях. Завдяки цій інвестиції можливості зберігання газу в Польщі зростуть на 800 млн кубометрів", – сказано в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що Росія офіційно відмовилася від транзиту газу в Європу через Польщу.

27 квітня російський "Газпром" повністю призупинив постачання газу компаніям "Булгаргаз" (Болгарія) та PGNiG (Польща) через відмову переходити на оплату в рублях.