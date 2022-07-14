Імпорт свинини в Україну перед поверненням мит зріс у 4 рази

У червні в Україну було імпортовано 9 тисяч тонн свинини, що майже у 4 рази більше, ніж за аналогічний період минулого року, та на 46% більше, ніж в травні.

Про це повідомляє пресслужба асоціації "Український клуб аграрного бізнесу" (УКАБ) з посиланням на дані Державної митної служби.

Найбільшими постачальниками свинини в Україну в червні стали Польща, Данія та Нідерланди.

За словами аналітика УКАБ Максима Гопка, причиною стрімкого збільшення об’ємів свинини закордонного постачання стала новина про повернення ПДВ та мита на імпортні товари з 1 липня.

Він зауважив, що імпортна квота по свинині для ЄС передбачала безмитне ввезення цієї продукції в Україну в обсязі до 20 тис. тонн в рік, а лише за січень-травень сумарно вже було завезено 22,3 тис. тонн свинини.

Крім цього, на збільшення імпорту вплинуло зменшення пропозиції українськими виробниками свинини східного та південного регіонів через бойові дії та окупацію. Як наслідок, вже на початку червня закупівельні ціни підвищилися, тому що виник стабільний попит, який протримався до початку липня.

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Однак, за даними моніторингу УКАБ закупівельні ціни на живих свиней почали поступово знижуватись і за останні два тижні зменшились на 4% та в середньому становлять: 57-57,5 грн/кг ▪ у східному регіоні, 57,80-58,40 – у центральному регіоні, 55,10-56 грн/кг – у західному регіоні.

"Найближчим часом ціни на свинину, як і на інші види продуктів, будуть зростати через високу інфляцію. Але собівартість м’яса значно залежить і від цін кормів, які в Україні залишаються дешевшими порівняно зі світовими. Також збільшення імпорту в червні підтримає внутрішній попит та не дасть швидко зростати цінам", – прогнозує експерт.