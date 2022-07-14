"Кернел" Веревського планує зайнятися імпортом нафтопродуктів

Агропромислова група "Кернел" планує зайнятися постачанням в Україну нафтопродуктів, добрив та інших товарно-матеріальних цінностей, щоб подолати дефіцит ресурсів для агровиробництва в Україні.

Про це розповів керівник комерційного відділу "Кернел" Ігор Стельмащук на міжнародній конференції Fuel for Ukraine.

Стельмащук додав, що наразі компанія перебуває в активному пошуку рішень подолання дефіциту ресурсів для агровиробництва, зокрема, добрив.

Під час конференції Fuel for Ukraine йшлося про 100% заміну довоєнних джерел постачання нафтопродуктів на український ринок. Так, майбутню річну потребу України в дизельному пальному оцінюють на рівні 4 млн тонн, тож українським споживачам потрібно вже зараз налагоджувати співпрацю з Європою.

У компанії також зявили про підписання перших контрактів на поставку добрив під посів озимої пшениці та ріпаку.

Раніше повідомлялося, що аграрна група "Кернел" за підсумками роботи у третьому кварталі 2022 фінансового року (січень-березень 2022 року), отримала $103 млн чистого збитку порівняно з $52,9 млн чистого прибутку за аналогічний період минулого року.

"Кернел" – виробник та експортер соняшникової олії, також займається рослинництвом та експортом зернових культур, надає послуги із зберігання та перевалки зерна на елеваторах та в портових терміналах. За даними агрохолдингу, до війни він займав перше місце у світі з виробництва соняшникової олії (близько 7% світового виробництва) та її експорту (близько 12%), а також є найбільшим виробником та продавцем бутильованої соняшникової олії в Україні.

Найбільшим співвласником "Кернела" через Namsen Ltd. є український бізнесмен Андрій Веревський із часткою 39,28%.