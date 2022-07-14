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Угорщина (447) газ (7481) Газпром (2409) санкції (3467) Євросоюз (4444) Сійярто (10)

Угорщина блокуватиме санкції проти "Газпрому" чи "Газпромбанку", – очільник МЗС

Новини БізнесЦензор Влада Енергетика

сийярто

Угорщина не готова обговорювати можливі санкції ЄС проти постачання російського газу, як і не підтримає внесення до санкційних списків російських "Газпрому" чи "Газпромбанку".

Про це очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив на пресконференції у Відні зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом, повідомляє Укрінформ.

"В Угорщині ми дали чітко зрозуміти, що ми навіть не готові обговорювати які-небудь санкції щодо постачання газу. І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме "Газпром" чи "Газпромбанк", – заявив Сіярто.

Він додав, що наразі угорський уряд займається заповненням газосховищ та прийняв рішення закупити "додаткові обсяги газу понад тих обсягів, які встановлені у наших довгострокових контрактах".

Сіярто уточнив, що Угорщина розпочала переговори про закупівлю додаткових обсягів газу в тому числі з Росією.

"У нас є два довгострокових контракти – один з "Газпромом", інший з Shell. І зараз поверх цих обсягів ми закупимо додатково близько 700 млн кубометрів газу, адже це – принциповий максимум, який ми можемо зберігати у наших сховищах до початку опалювального сезону... Наша ціль – додаткові 700 млн кубометрів. Ми вже розпочали комерційні переговори – в обох географічних напрямках", – заявив Сіярто.

Читайте також: Угорщина не може відмовитися від російської нафти, – очільник МЗС

Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначав, що сьомий пакет санкцій проти Росії, який наразі готує Євросоюз, не обмежуватиме імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть досить швидко його замінити.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT, оскільки цей банк використовується одночасно для отримання плати за нафту і газ від країн ЄС та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть війну в Україні.

"Газпромбанк" – один з із трьох найбільших російських банків. Проти нього були введені лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. На заході пояснюють це тим, що саме на його рахунки надходить оплата за російські енергоносії, від яких європейські країни досі залежні.

Автор: Михайло Орлюк
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Топ коментарі
+3
мадьяры всегда хвостом не там виляли, то перед гитлером,то перед ******... В итоге война опять к ним придет.
В идеале погнать их сраной метлой из ЕС, вот воя было бы...
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15.07.2022 10:18
+2
Чому тоді ЄС неблокує угрорщину?
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15.07.2022 05:51
+1
А українці не будуть купувати угорські шини Хенкук!
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15.07.2022 07:17
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15.07.2022 01:51 Відповісти
Чому тоді ЄС неблокує угрорщину?
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15.07.2022 05:51 Відповісти
А українці не будуть купувати угорські шини Хенкук!
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15.07.2022 07:17 Відповісти
будуть, "українцям" попуй, какая разніца? єта другоє
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15.07.2022 07:18 Відповісти
не будуть, бо хто зна, з якого лайна угорці зроблять ті шіни для України. Є вибір, вони не самі ті шіни випускають. Якщо з грошіма туго, можна регеніровані в Польші купляти, досить недурні і не дорого.
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15.07.2022 13:05 Відповісти
та виженіть вже к їбеням ту Угорщину з ЕС довго вони ще будуть там "воду каламутити"
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15.07.2022 09:41 Відповісти
вони не можуть її вигнати, бо одразу будуть там мати русскіє ракети і русскіє війська, орбан це розуміє і ви...ся як муха на склі.
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15.07.2022 13:06 Відповісти
Тварь кацапофашисткая, решили разбогатеть на крови украинцев? Нуну.
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15.07.2022 10:01 Відповісти
мадьяры всегда хвостом не там виляли, то перед гитлером,то перед ******... В итоге война опять к ним придет.
В идеале погнать их сраной метлой из ЕС, вот воя было бы...
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15.07.2022 10:18 Відповісти
****** !!!!
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15.07.2022 10:23 Відповісти
ЕС сделает так, что голосок андрофагов с Паннонии растворится и ультиматумы будут из Пешта слать в Буду, или письма "радости" Х на берега болотной реки в глубинное царство. В таком же эпистолярном жанре лидер албанских комунистов Энвер Ходжа "работал" против Москвы в 60 70 годах, мстя за Сталина и Мао.
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15.07.2022 11:05 Відповісти
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15.07.2022 13:55 Відповісти
 
 