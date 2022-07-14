Угорщина блокуватиме санкції проти "Газпрому" чи "Газпромбанку", – очільник МЗС

Угорщина не готова обговорювати можливі санкції ЄС проти постачання російського газу, як і не підтримає внесення до санкційних списків російських "Газпрому" чи "Газпромбанку".

Про це очільник МЗС Угорщини Петер Сіярто заявив на пресконференції у Відні зі своїм австрійським колегою Александером Шалленбергом, повідомляє Укрінформ.

"В Угорщині ми дали чітко зрозуміти, що ми навіть не готові обговорювати які-небудь санкції щодо постачання газу. І ми дали чітко зрозуміти, що ми ніколи не проголосуємо на підтримку санкційного списку, який включатиме "Газпром" чи "Газпромбанк", – заявив Сіярто.

Він додав, що наразі угорський уряд займається заповненням газосховищ та прийняв рішення закупити "додаткові обсяги газу понад тих обсягів, які встановлені у наших довгострокових контрактах".

Сіярто уточнив, що Угорщина розпочала переговори про закупівлю додаткових обсягів газу в тому числі з Росією.

"У нас є два довгострокових контракти – один з "Газпромом", інший з Shell. І зараз поверх цих обсягів ми закупимо додатково близько 700 млн кубометрів газу, адже це – принциповий максимум, який ми можемо зберігати у наших сховищах до початку опалювального сезону... Наша ціль – додаткові 700 млн кубометрів. Ми вже розпочали комерційні переговори – в обох географічних напрямках", – заявив Сіярто.

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Як повідомлялося, раніше прем’єр-міністр Чехії Петр Фіала зазначав, що сьомий пакет санкцій проти Росії, який наразі готує Євросоюз, не обмежуватиме імпорт російського газу, оскільки надто багато країн-членів не можуть досить швидко його замінити.

Раніше міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба закликав західних партнерів запровадити санкції проти російського "Газпромбанку" і відключити його від SWIFT, оскільки цей банк використовується одночасно для отримання плати за нафту і газ від країн ЄС та для виплат зарплат російським військовим, які ведуть війну в Україні.

"Газпромбанк" – один з із трьох найбільших російських банків. Проти нього були введені лише так звані секторальні санкції, які не мали суттєвого впливу на його операційну діяльність. На заході пояснюють це тим, що саме на його рахунки надходить оплата за російські енергоносії, від яких європейські країни досі залежні.