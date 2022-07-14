Президент Казахстану доручив запустити виробництво власних добрив замість російських

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв доручив розпочати промислову розробку низки калійних та фосфоритових родовищ, щоб уникнути дефіциту добрив, які зараз переважно імпортуються з Росії.

Про це Токаєв заявив на розширеному засіданні уряду, повідомляє Інтерфакс-Україна.

"Загалом дефіцит добрив, звичайно, світова тенденція. Казахстан щорічно імпортує понад 600 тис. тонн мінеральних добрив, з них 80%, це приблизно 500 тис. тонн – із РФ. Уряду потрібно вжити комплексних заходів для недопущення дефіциту добрив та завищення їхньої вартості", – сказав Токаєв.

"У Казахстані є ціла низка калійних та фосфоритних родовищ з розвіданими запасами. Потрібно розпочати їх промислову розробку та налагодити виробництво вітчизняних добрив. По-іншому від імпортної залежності по добрив ми не зможемо піти. Уряду слід взяти це питання на особливий контроль", – доручив президент Казахстану.

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Як повідомлялося, Токаєв також доручив уряду створити сприятливі умови для релокації в країну іноземних компаній, які пішли з російського ринку.

Раніше Токаєв доручив диверсифікувати маршрути експорту нафти в обхід Росії на тлі перманентних обмежень експорту казахстанської нафти через РФ.

17 червня під час спільної дискусії з президентом РФ Владіміром Путіним Токаєв заявив, що не визнаватиме незалежність окупованих Росією українських територій, назвавши "ДНР"та "ЛНР" квазідержавними утвореннями.

Уже наступного дня "Коммерсант" повідомив про те, що відвантаження казахстанської нафти у Новоросійську може періодично призупинятися.

Пізніше російські ЗМІ повідомили, що Казахстан заблокував на своїй території 1700 вагонів з вугіллям, яке транзитом доставлялося до РФ. Офіційною причиною такого кроку Нур-Султан називає дотримання антиросійських санкцій, запроваджених ЄС, та побоювання вторинних обмежувальних заходів.