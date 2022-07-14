Єврокомісія спрогнозувала рецесію в ЄС у випадку зупинки постачання російського газу

Економіка Євросоюзу впаде в рецесію в разі зупинки постачання газу з Росії найближчим часом.

Про це заявив член Єврокомісії з економіки Паоло Джентілоні на пресконференції, передає Інтерфакс-Україна.

"У нашому весняному прогнозі ми представили результати імітації повної зупинки імпорту газу з Росії з обмеженими можливостями заміщення в короткостроковій перспективі. Такий серйозний варіант розвитку подій приведе економіку ЄС до рецесії у другій половині цього року", – сказав Джентілоні.

Він наголосив, що такий сценарій сприятиме "подальшому зниженню економічної активності" у 2023 році.

За словами Джентилоні, у світлі недавніх подій ризик припинення постачання газу "став чимось суттєвішим, ніж просто гіпотетичним сценарієм".

Раніше повідомлялося, що в Євросоюзі розробляють низку термінових економічних заходів, зокрема скорочення використання опалювальних систем, щоб пом'якшити наслідки можливого, на думку блоку, припинення постачання газу з Росії.

У проєкті відповідного документу містяться поради країнам-членам ЄС, які включають наступне: перехід на інші види палива як у промисловості, так і в енергетиці, а також інформаційні кампанії щодо скорочення використання систем опалення та охолодження та обов'язкові обмеження на період готовності до кризи.

Нагадаємо, раніше найбільші кієнти "Газпрому" у ЄС – OMV з Австрії, Eni з Італії, Uniper з Німеччини та Engie – підтвердили, що російський монополіст обмежив постачання газу за чинними контрактами внаслідок зменшення постачання газу в Європу трубопроводом "Північний потік" на 60% – до 40% його потужності. "Газпром" стверджує, що зменшив транзит газу через несвоєчасне повернення компанією Siemens газоперекачувальних агрегатів після технічного обслуговування у Канаді.

Раніше "Газпром" припинив постачання газу низці європейських компаній через їхню відмову виконувати вимогу Путіна про переведення розрахунків за газ у рублі.