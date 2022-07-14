Антимонопольний комітет може розпочати перевірку через зростання цін на пальне

Очільниця Антимонопольного комітету Ольга Піщанська допускає, що після завершення дослідження щодо причин дефіциту пального на АЗС може розпочатися нове – щодо ціноутворення.

Про це повідомляє пресслужба АМКУ.

За словами Піщанської, до Комітету надійшло чимало скарг на завищені, як стверджують скаржники, роздрібні ціни на АЗС.

Щодо розслідування причин дефіциту пального на ринку вона зазначила, що його дійсно могли спричинити наслідки війни. Водночас АМКУ "автоматично не виключає існування й інших, суб’єктивних факторів, що могли поглибити кризу".

Піщанська додала, що зараз постачальникам вдалося частково вирішити проблему з насиченістю ринку, однак для його стабілізації необхідно забезпечення надійної диверсифікації джерел постачання пального, відновлення виробництва нафтопродуктів українськими НПЗ, створення стратегічних запасів, введення в дію сучасного моніторингу ринку тощо.

Як повідомлялося, у травні Антимонопольний комітет розпочав розслідування через дефіцит пального.