Збитки Ірпеня внаслідок війни оцінили у $922 мільйони

Збитки інфраструктури міста Ірпінь від війни оцінюються у 25,3 млрд грн або майже $922 млн.

Про це свідчать дані обрахунків KSE Institute.

Оцінка втрат здійснювали на основі даних через оцифрування високоточних знімків з дронів.

За час окупації в Ірпені пошкоджено майже половину від загальної кількості споруд у місті – 10,5 тис. будівель, з яких 2501 зазнали повного або сильного руйнування.

За оцінками експертів, у загальній сумі збитків найбільша частка належить житловому фонду і складає 17,7 млрд грн, з яких 11,6 млрд грн – через руйнування багатоквартирних будинків міста. У Ірпені було зруйновано та пошкоджено 9690 житлових будинків та присадибних будівель і споруд загальною площею 4.1 млн квадратних метрів. Це 48% від усього житлового фонду Ірпеня.

На другому місці за обсягом руйнувань – соціальна інфраструктура. Внаслідок війни зруйновано 53% усіх соціальних обʼєктів міста, що призвело до збитків на суму 3,7 млрд грн, з яких 1,3 млрд грн – завдані закладам освіти та 236 млн грн – медицині.

Бойові дії, які велися у місті, спричинили руйнування і значної кількості обʼєктів промислової інфраструктури. Загалом це 323 пошкоджені або зруйновані промислові забудови та будівництва на 2,9 млрд грн.

Ще 262,5 млн грн збитків завдані місту через руйнування урядових, адміністративних будівель та відділень поліції й пошти.

Як повідомлялося, обсяг прямих збитків економіки України від пошкодження та руйнування житлових і нежитлових будівель та інфраструктуристановитьщонайменше $95,5 млрд або понад 2,6 трлн грн.

Нагадаємо, Ірпінь перебував в окупації понад 3 тижні, допоки українська армія не звільнила місто 28 березня.