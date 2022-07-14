Путін дозволив позбавити робітників підприємств ВПК відпусток і вихідних заради виробництва зброї для війни з Україною

Президент Росії Владімір Путін підписав закон, який надає право російському уряду запроваджувати "спеціальні заходи" у сфері економіки для забезпечення загарбницької війни проти України.

Відповідний документ опубліковано на російському порталі правової інформації, повідомляє РБК.

Закон дозволяє уряду РФ примусово розконсервувати виробничі потужності та об'єкти, розбронювати матеріальні цінності держрезерву, залучати працівників підприємств до роботи вночі, у вихідні та святкові дні.

У пояснювальній записці необхідність ухвалення закону уряд РФ прямо пояснював "підвищеною потребою у ремонті озброєння та військової техніки та забезпеченні матеріально-технічними засобами" для проведення "спеціальної військової операції" на території України.

Уряд РФ вказував, що додаткові повноваження потрібні, щоб "дозавантажити виробничі потужності організацій оборонно-промислового комплексу, включаючи мобілізаційні, та організувати ресурсне забезпечення поставок у межах державного оборонного замовлення".

В рамках передбачених законом "спеціальних економічних заходів" російський уряд отримує право:

тимчасово розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти;

розбронювати матеріальні цінності державного резерву;

вводити на окремих виробництвах особливий порядок залучення до роботи;

проводити закупівлі для виконання держоборонзамовлення у єдиного постачальника;

зобов'язати будь-які юридичні особи укладати держконтракти, потрібні для забезпечення проведення загарбницьких війн.

Крім того, у сфері трудових відносин уряд РФ зможе встановлювати особливий режим роботи підприємств в частині понаднормової роботи працівників за межами діючих обмежень, роботи у вихідні чи свята, відмови у наданні відпусток, скорочення вихідних, призначення двох робочих змін поспіль.

Заступник голови уряду Юрій Борисов, виступаючи з доповіддю перед депутатами, пояснив, що ці заходи мають ліквідувати дефіцит окремих фахівців на низці промислових підприємств.