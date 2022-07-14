У Фірташа заявили про неможливість відновлення роботи зруйнованого окупантами заводу "Азот" у Сєвєродонецьку

На даний момент холдинг Ostchem, який об'єднує підприємства азотної хімії Group DF, втратив контроль над Сєвєродонецьким "Азотом".

Про це йдеться у заяві Group DF.

"Усі заяви про швидкий запуск заводу є необґрунтованими та поширюються представниками окупаційної влади Сєвєродонецька за підтримки пропагандистів", – наголосили в компанії.

Зазначається, що обладнання основних та допоміжних цехів зазнало серйозних пошкоджень через ведення відкритих бойових дій на території заводу.

Зокрема, внаслідок обстрілів пошкоджено обидва цехи аміаку 1-А та 1-Б та цех азотної кислоти. Крім того, постраждала практично вся інфраструктура підприємства – системи водопостачання та водоочищення, система енергозабезпечення, логістичне та залізничне господарство, зруйновано два сховища метанолу, пошкоджено чотири сховища КАС.

"Найболючіше для підприємства – повна руйнація системи електропостачання "Азоту". Завод не може отримувати електороенергію ані від "Луганського енергетичного об'єднання" (пошкоджено опори та силові трансформатори у пунктах Лисичанська-110, Ювілейна, Щастя), ані від підстанції Кремінська 500 кВ (станцію розбито)", – йдеться у заяві.

Водночас зазначається, що руйнування системи очищення стічних вод "Азоту" завдало значних збитків Сєвєродонецьку – до війни підприємство забезпечувало очищення 100% стічних вод міста.

Для оцінки масштабів руйнувань та збитків необхідно провести технічний аудит. Зараз це неможливо, оскільки група не контролює завод, а більшість персоналу евакуйовано, додали у Group DF.

"Вважаємо неприпустимою ситуацію, коли окупанти усвідомлено наражають на небезпеку людей, змушуючи їх виходити на підприємство. Спроба запустити виробництво з порушенням базових правил безпеки може призвести до жертв та техногенної катастрофи для всього регіону. Масштабні руйнування на заводі не сумісні з його безпечною діяльністю", – підсумували в компанії.

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Як повідомлялося, на початку березня у Group DF Дмитра Фірташа заявили, що у зв'язку з початком воєнних дій на заводі "Азот" у Сєвєродонецьку було повністю зупинено виробництво. Тоді в компанії запевняли, що на підприємстві повністю вироблено (перероблено) аміак та звільнено аміакосховище, а залишки готової продукції (добрива) та хімікати вивезли з території підприємства за межі Луганської області.

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання "Азот" – найбільший в Україні виробник мінеральних добрив – аміаку, аміачної, калієвої, натрієвої селітри, карбаміду, формаліну, метанолу, вуглеамонійних солей, оцтової кислоти, входить до Group DF Дмитра Фірташа.