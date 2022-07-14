У "Слузі народу" планують отримати від приватизації під час війни 1 мільярд

Україна до кінця 2022 року може отримати від приватизації не більше ніж 1 млрд грн.

Про це розповів голова підкомітету Верховної Ради з питань регулювання публічних закупівель та ефективного управління державним і комунальним майном, депутат від "Слуги народу" Олексій Мовчан, передає Укрінформ.

"За моїми прагматичними оцінками, цього року можемо розраховувати не більше ніж на 1 млрд грн від приватизації. Наразі у Фонду держмайна багато об’єктів уже готових до приватизації за умови ухвалення законопроєкту №7451. Це 174 об’єкти", – сказав він.

Мовчан зазначив, що після того, як Верховна Рада дозволить швидко провести конкурси, впродовж двох-трьох місяців гроші надійдуть до бюджету.

Нагадаємо, Верховна Рада 21 червня ухвалила за основу законопроєкт №7451 щодо сприяння процесам релокації підприємств в умовах воєнного стану та економічного відновлення держави.

Законопроєкт, зокрема, створює умови для прискорення приватизаційних процесів в Україні, спрощує здійснювані заходи з підготовки до приватизації та продажу державного і комунального майна як у період запровадження воєнного стану, так і в мирний час.

Також він унеможливлює приватизацію об’єктів великої приватизації в період дії воєнного стану та пришвидшує отримання та переоформлення дозвільних документів та ліцензій для власників приватизованих об’єктів.