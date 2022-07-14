"Нафтогаз" попросить про відстрочку погашення боргів у всіх міжнародних кредиторів

НАК "Нафтогаз України", яка на початку цього тижня попросила про відстрочку виплат за єврооблігаціями на два роки, звернеться з такою ж пропозицією до всіх інших міжнародних кредиторів.

Про це йдеться в біржовому повідомленні емітента єврооблігацій "Нафтогазу" спеціально створеної компанії Kondor Finance Plc, передає Інтерфакс-Україна.

"Емітент та позичальник спочатку звернулися до власників облігацій відповідно до своїх нормативних зобов'язань. Тепер позичальник може обговорити відстрочку платежу щодо інших міжнародних боргових зобов'язань, стороною яких він є. У тих випадках, коли використовуються такі кредити та виплачуються відсотки, передбачається отримати дворічну відстрочку щодо виплати відсотків від усіх інших міжнародних кредиторів", – йдеться у повідомленні.

"Нафтогаз" додав, що нещодавно підписав кредит з ЄБРР для закупівлі природного газу на майбутній опалювальний сезон 2022/23 років.

"Ця позика є предметом задоволення певних попередніх умов, перш ніж вона може бути використана, і буде розглянута сторонами з огляду на цю заяву про згоду (пропозиції власникам єврооблігацій про відстрочку платежів та перегляд ковенант, – ред.)", – зазначається у повідомленні.

Щодо можливого настання події дефолту "Нафтогаз" роз'яснює, що дата погашення та виплат відсотків – 19 липня, проте існує пільговий період (grace period) п'ять робочих днів. Тому якщо згода власників єврооблігацій буде отримана 26 липня, коли скликано збори, то дефолт не відбудеться.

"Якщо Пропозиції буде відхилено, Позичальник продовжить розгляд доступних йому варіантів", - йдеться у повідомленні на випадок інших варіантів.

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Як повідомлялося, на початку тижня НАК "Нафтогаз України" через емітента своїх єврооблігацій Kondor Finance plc звернувся до власників цих паперів на суму майже $1,5 млрд із пропозицією відстрочити виплату купонів за ними на два роки, а також відкласти на такий самий термін погашення єврооблігацій-2022 на $335 млн.

Термін голосування за пропозиціями спливає вдень 21 липня, а збори та оголошення результатів призначено на 26 липня.

Це оголошення призвело до падіння котирувань єврооблігацій НАК з погашенням у 2024 році на Франкфуртській біржі, згідно з інформацією на її сайті, з 29% до 10% від номіналу, а єврооблігацій-2026 – з 24,44% до 20% від номіналу.

Зараз на ринку обертаються три випуски єврооблігацій "Нафтогазу", всі вони були розміщені у 2019 році: у липні – трирічні на $335 млн під 7,375% та п'ятирічні на 600 млн євро під 7,125% (п'яту частину бондів у євро викупив ЄБРР ), а у листопаді того ж року – 7-річні на $500 млн із прибутковістю 7,625%. "Нафтогаз" має погасити єврооблігації на $335 млн 18 липня 2022 року.

Крім того, "Нафтогаз" залучав кредитні кошти з інших джерел, зокрема від ЄБРР.

Як повідомлялося, у жовті 2020 року "Нафтогаз" хотів викупити доларові єврооблігації на $335 млн із погашенням у 2022 році за рахунок випуску нових семирічних єврооблігацій, проте потім відмовився від розміщення нових паперів під 8,95% та викупу. Після цього НАК планував повернутися до розміщення нових євробондів у 2021 році, однак цього так і не сталося.