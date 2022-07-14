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Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, – Мін'юст

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ахметов

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що бізнесмен Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом. Це сталося завдяки закриттю власних медіа, а також завдяки складанню мандата Вадимом Новинським.

Про це міністр сказав під час дискусії ОПОРА.Live, передає liga.net.

"Пан Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандату прибрала прямий зв’язок пана Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для пана Ахметова", – сказав Малюська.

Водночас глава Мін’юсту припустив, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно.

"Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це "нога в дверях" з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес", – сказав міністр.

Він нагадав, що Ахметов вказав на неможливість продажу медіабізнесу у визначений законом для продажу медіаактивів та в умовах російської воєнної агресії проти України.

"Ця фраза не має комунікаційного особливого сенсу, має тільки юридичний, щоб створити собі запас для подальшого можливого оскарження в судах, у міжнародних судах, де завгодно, щоб повернути або собі активи, або їхню грошову компенсацію з посиланням на те, що або влада, або росіяни поставили в скрутне становище, де цінний актив довелось віддавати безкоштовно", – припускає Малюська.

Як повідомлялося, напередодні мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

На початку липня підприємець і мільярдер Вадим Новинський подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року. Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак:

  • бере участь у політичному житті;
  • має значний вплив на засоби масової інформації;
  • є кінцевим бенефіціарним власником суб’єкта господарювання, який після дня введення в дію цього закону є суб’єктом природних монополій або займає монопольне (домінуюче) становище на ринку відповідно до закону "Про захист економічної конкуренції" та протягом одного року поспіль підтримує або посилює таке становище;
  • підтверджена вартість активів особи та суб’єктів господарювання, бенефіціаром яких вона є, перевищує 1 мільйон прожиткових мінімумів, встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року.

Автор: Юлiя Недашківська
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Топ коментарі
+6
Ой, а ми так хвилювалися за нього! ((((
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14.07.2022 13:55
+6

"Зробили їх разом!!!"
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14.07.2022 14:47
+5
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14.07.2022 16:02
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Ой, а ми так хвилювалися за нього! ((((
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14.07.2022 13:55 Відповісти
Ідіот, мля...
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14.07.2022 13:58 Відповісти
шо вони там курять?
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14.07.2022 14:45 Відповісти

"Зробили їх разом!!!"
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14.07.2022 14:47 Відповісти
олігарх у нас один це Порошенко
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14.07.2022 15:03 Відповісти
Коломойский.
Директор президента дегинирата.
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14.07.2022 15:42 Відповісти
Тепер він зареєструє свої медіа у Польщі і ті самі канали будуть і далі сцяти у вуха тупим хохлам з тих самих офісів але вже як Польські інвестори в український медіа-бізнес! ШАХ і МАТ ! ВИ ЗРОБИЛИ СЕБЕ РАЗОМ!
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14.07.2022 15:19 Відповісти
не зможе без ліцензії
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14.07.2022 19:20 Відповісти
Ти диви як нам везе уже і з олігархами боротися не треба бо вони проявляють "жест доброї волі"
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14.07.2022 15:58 Відповісти
Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, - Мін'юст Джерело: https://biz.censor.net/n3354079

Хто б сумнівався
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14.07.2022 16:00 Відповісти
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14.07.2022 16:02 Відповісти
переписуєш усі канали на Бубочку з Ермак - і все, більше не олігарх. Коли вже цей ******* цирк закінчиться?
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14.07.2022 16:22 Відповісти
Вор и бандит из олигарха стал "маленьким бизнесменом".
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14.07.2022 17:40 Відповісти
нужно еще закон о статусе "Почетный клоун", потому что оно звучит круче чем просто клоун
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14.07.2022 19:34 Відповісти
Спеціально для дибільних служок мафії у псевдоміністерстві юстиції України:

він НІКОЛИ не підпадав під ознаки олігарха АЛЕ його дії завжди підпадали під ознаки таких злочинів як - умистне вбивство, рекет, незаконе заволодіння державним майном в особливо великих розмірах, створення організованої приступної групи, ухилення від слати податків тощо.
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14.07.2022 21:17 Відповісти
на то вона і влада... українська влада, приймає такі закони, які їх влаштовують і всьо харашо
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14.07.2022 22:08 Відповісти
Интересно сколько заплатил? Министры как ресторане!чего изволите?
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15.07.2022 13:17 Відповісти
Все Украине завидуют! Воруй ,грабь, подкупай чиновников, бери-давай взятки и тебе за это НИЧЕГО!!!РАЙ ДЛЯ ВСЯКОЙ МРАЗИ .
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15.07.2022 13:21 Відповісти
 
 