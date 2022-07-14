Ахметов більше не підпадає під визначення олігарха, – Мін'юст

Міністр юстиції Денис Малюська вважає, що бізнесмен Рінат Ахметов вийшов з-під двох критеріїв визнання олігархом. Це сталося завдяки закриттю власних медіа, а також завдяки складанню мандата Вадимом Новинським.

Про це міністр сказав під час дискусії ОПОРА.Live, передає liga.net.

"Пан Новинський був прямим зв’язком для того, щоб визнати олігархом пана Ахметова. Тому що вони є партнерами по бізнесу, а пан Новинський як народний депутат є політичною фігурою. Тому відмова від мандату прибрала прямий зв’язок пана Ахметова з парламентом і прибрала найочевиднішу ознаку участі у політичному житті для пана Ахметова", – сказав Малюська.

Водночас глава Мін’юсту припустив, що Ахметов, можливо, відмовився від своїх медіа не остаточно.

"Це моя суб’єктивна думка, не готовий говорити, що це так, але видається, що юридично це "нога в дверях" з тим, щоб не закрити собі повністю юридичні механізми повернення в бізнес", – сказав міністр.

Він нагадав, що Ахметов вказав на неможливість продажу медіабізнесу у визначений законом для продажу медіаактивів та в умовах російської воєнної агресії проти України.

"Ця фраза не має комунікаційного особливого сенсу, має тільки юридичний, щоб створити собі запас для подальшого можливого оскарження в судах, у міжнародних судах, де завгодно, щоб повернути або собі активи, або їхню грошову компенсацію з посиланням на те, що або влада, або росіяни поставили в скрутне становище, де цінний актив довелось віддавати безкоштовно", – припускає Малюська.

Як повідомлялося, напередодні мільярдер Рінат Ахметова заявив про вихід його компанії System Capital Management із медійних активів через набрання чинності так званим "законом про олігархів". За його словами, цього тижня "Медіа Група Україна" відмовиться на користь держави від усіх ефірних і супутникових телевізійних ліцензій своїх каналів і від ліцензій друкованих медіа в Україні.

На початку липня підприємець і мільярдер Вадим Новинський подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський підписав так званий "закон про олігархів" на початку листопада минулого року. Зокрема, олігархом вважатиметься фізична особа, яка одночасно відповідає щонайменше трьом з таких ознак: