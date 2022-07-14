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Крим (1033) окупація (162) туризм (750) туристи (175)

Окупаційна влада визнала провал туристичного сезону в Криму

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крым

Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов вперше визнав повний провал туристичного сезону в окупованому Криму.

Про це повідомляє qirim.news із посиланням на пресслужбу колаборанта.

Зазначається, що у червні на півострові в готелях та санаторіях відпочили 815 тисяч людей, що на 40% менше від торішнього показника.

При цьому окупанти вже на початку липня почали підбивати підсумки курортного сезону.

Основними причинами зниження потоку туристів Аксьонов вважає відсутність авіасполучення, а також "стрес, спричинений суспільно-політичною ситуацією".

У соцмережах мешканці півострова викладають фотографії порожніх пляжів на узбережжі Чорного моря та скаржаться на відсутність туристів.

Автор: Юлiя Недашківська
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