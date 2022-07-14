Окупаційна влада визнала провал туристичного сезону в Криму
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Очільник окупаційної влади Криму Сергій Аксьонов вперше визнав повний провал туристичного сезону в окупованому Криму.
Про це повідомляє qirim.news із посиланням на пресслужбу колаборанта.
Зазначається, що у червні на півострові в готелях та санаторіях відпочили 815 тисяч людей, що на 40% менше від торішнього показника.
При цьому окупанти вже на початку липня почали підбивати підсумки курортного сезону.
Основними причинами зниження потоку туристів Аксьонов вважає відсутність авіасполучення, а також "стрес, спричинений суспільно-політичною ситуацією".
У соцмережах мешканці півострова викладають фотографії порожніх пляжів на узбережжі Чорного моря та скаржаться на відсутність туристів.
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