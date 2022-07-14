Холдинг Новинського оцінив збитки внаслідок війни у сотні мільйонів доларів

Втрати "Смарт-Холдингу" Вадима Новинського внаслідок війни складають сотні мільйонів доларів (без урахування "Метінвеста" та HarvEast).

Про це розповіла генеральна директорка компанії Юлія Кірʼянова, передає Forbes.

Так, за її словами, в окупації лишилась Херсонська верф, одне з господарств "Верес", зупинено проєкт індустріального парку в Миколаєві, зупинено порт Очаків – це, що вже втратило свою вартість і грошовий потік.

Також не працює готель Park Inn на Троїцькій площі в Києві. Зупинені девелоперські проєкти в Києві, які вже мали приносити прибуток, але не приносять. Із торгових центрів працюють лише заклади в Запоріжжі.

Зазначається, що із перших днів повномасштабного вторгнення зупинені Харківські родовища природного газу. У зв’язку з цим, якщо родовища не відновлять роботу, то "Смарт-Холдинг" недоотримає до кінця року до $100 млн доходу. Видобуток впаде на 60-70% до 132 млн кубометрів при прогнозних показниках в 360 млн кубометрів.

До кінця року компанія також прогнозує скорочення виручки приблизно на 20%. Більш суттєвого зниження вдалось уникнути за рахунок високих цін на газ.

Очікується скорочення EBITDA на 5% від того, що компанія раніше прогнозувала. Цей показник приблизно складе 3 млрд грн по групі.

Як повідомлялося, на початку липня підприємець і мільярдер Вадим Новинський подав до Верховної Ради заяву про складення депутатських повноважень.

Новинський є співвласником найбільшого металургійного холдингу "Метінвест" разом з Рінатом Ахметовим, йому також належить одна з найбільших українських газодобувних компаній Enwell Energy, а також бізнес у сфері нерухомості та суднобудування.

За даними української редакції Forbes, статки Новинського у 2021 році оцінювалися у $1,4 млрд, він займав 8 місце у списку найбагатших українців.