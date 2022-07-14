ІТ-компанії очікують дозволу на виїзд за кордон для співробітників найближчими тижнями

Питання дозволу на виїзд за кордон ІТ-спеціалістів наразі прописано в кількох ініціативах, які мали були би розглянуті, та наразі їхній розгляд затягнувся.

Про це під час IT Media Club повідомив віцепрезидент GlobalLogic зі стратегії та технологій Андрей Яворський, передає dev.ua.

За його словами, розгляд цього питання наразі трохи відстрочений через низку інших більш пріоритетних питань влади. Та вже скоро Яворський вважає можливим очікування умов для легального виїзду за кордон IT-спеціалістам.

"Ми сподіваємося, що протягом наступних кількох тижнів ми отримаємо чіткий механізм легального виїзду айтішників за кордон з причини розвитку бізнесу", – сказав він.

Раніше заступник міністра цифрової трансформації з питань розвитку IT Олександр Борняков заявив, що чоловікам з IT-індустрії можуть дозволити виїжджати за кордон під час воєнного стану, а також повідомив про підготовку системи бронювання кадрів від мобілізації.