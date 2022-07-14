СБУ викрила керівництво Держпродспоживслужби на організації схеми розкрадання 680 мільйонів (оновлено)

Служба безпеки викрила масштабну протиправну схему у Держпродспоживслужбі: керівництво відомства намагалося створити підконтрольне підприємство, яке протягом 2022 року мало незаконно "освоїти" 680 млн грн з державного бюджету.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Повідомлення про підозру вже отримали:

в.о. голови Держпродспоживслужби;

заступник голови Держпродспоживслужби;

директор фінансового департаменту Держпродспоживслужби;

керівник сектору державних закупівель Держпродспоживслужби;

в.о. директора одного з державних підприємств;

керівник приватної компанії.

СБУ не уточнює прізвищ підозрюваних, на сайті Держпродспоживслужби інформація про керівництво відсутня. Однак відомо, що Кабінет міністрів 12 липня призначив тимчасово виконуючим обов’язки голови відомства Андрія Лордкіпанідзе, який з 23 лютого займає посаду заступника голови Держпродспоживслужби. До цього відомство з середини лютого очолював у статусі в. о. заступник голови з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій і цифровізації Анатолій Вовнюк.

СБУ виявила, що ці чиновники хотіли створити підконтрольне їм підприємство, головним завданням якого була участь у тендерних процедурах.

"Через цю структуру вони планувати освоїти бюджетні кошти, які уряд виділив на інформатизацію Держпродспоживслужби у 2022 році. За попередніми даними, мова йде про 680 млн грн. Для цього вони вступили у змову, залучили інших співучасників, розподілили ролі та узгодили етапи виконання злочину", – повідомили правоохоронці.

Зазначається, що високопосадовці розрахували, що для старту роботи такого підприємства необхідно 2,5 млн грн. Для їх отримання Держпродспоживслужба оголосила тендер на закупівлю послуг з розробки бази даних електронного державного реєстру кормових добавок. На це виділили 2,6 млн грн із державного бюджету.

Тендер виграла афілійована з держустановою фірма. І це при тому, що у порівнянні з іншими учасниками тендерної процедури, дана фірма запропоновала найвищу ціну.

Кіберфахівці СБУ задокументували, що переможець "надав" Держпродспоживслужбі "готовий реєстр" уже через добу після укладання договору. За це з державного бюджету фірма отримала 2,3 млн грн.

Утім, перевірка показала, що зараз у Держпродспоживслужби відсутня база даних електронного реєстру, а укладання вказаного договору спричинило нанесення збитків державі на 2,3 млн грн.

Як результат, двом високопосадовцям категорії "А" Держпродспоживслужби та чотирьом іншим фігурантам повідомлено про підозру за двома статтями ККУ: ч. 5 ст. 191 (привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем), а також ч. 2 ст. 366 (службове підроблення, що спричинило тяжкі наслідки).

Наразі триває досудове розслідування для притягнення до кримінальної відповідальності інших осіб, причетних до вчинення злочину.