Валютна виручка від експорту електроенергії зросла за шість місяців у 1,6 раза, – Митна служба

Україна в січні-червні 2022 року збільшила виручку від експорту електроенергії на $61,76 млн – до $169,9 млн. Це у 1,6 раза більше ніж за аналогічний період 2021 року.

Про це свідчать дані Державної митної служби, передає Інтерфакс-Україна.



Так, до Словаччини за шість місяців поставлено електроенергії на $48,96 млн, Польщу – на $46,65 млн, Угорщину – на $40,4 млн, інші країни – на $33,97 млн.



У червні цього року виручка від експорту електроенергії склала $18,58 млн проти $30,26 млн у червні минулого року.



Крім того, Україна імпортувала електроенергію на $102,12 млн проти $58,59 млн за аналогічний період 2021 року. У тому числі з Білорусі – на $100,41 млн, Словаччини – на $0,87 млн, Румунії – на $0,49 млн, інших країн – на $0,34 млн.

Як повідомлялося, Україна у 2021 році знизила експорт електроенергії на 26,5% (на 1,26 млрд ​​кВт-год) порівняно з 2020 роком – до 3,5 млрд кВт-год.

Виручка від експорту електроенергії у 2021 році зменшилася на 8,5% (на $23,89 млн) порівняно з 2020 роком – до $256,94 млн. Водночас Україна у 2021 році імпортувала електроенергію на $87,35 млн порівняно з $131,60 у 2020 році.