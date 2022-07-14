Держекоінспекція оцінила збитки довкіллю за пів року у 743 мільйони

За січень-червень 2022 року територіальними та міжрегіональними територіальними органами Держекоінспекції за результатами перевірок оцінено шкоду довкіллю на загальну суму 742,7 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Держекоінспекції.

Зазначається, що за указаний період провели 5350 заходів контролю у сфері охорони навколишнього природного середовища, за результатами яких до правоохоронних органів скеровано 304 матеріали за ознаками злочину проти довкілля. Так, відкрито 152 кримінальних провадження.

За цей період з порушників стягнуто збитків у добровільному та примусовому порядку через рішення судів на загальну суму понад 32,6 млн грн.

За даними відомства, найбільшої шкоди було завдано надрам України, сума розрахованих збитків становить понад 463 млн грн.

Серед найпоширеніших порушень зафіксовано користування надрами за відсутності дозвільної документації, передбаченої законом, тобто суб’єкти господарювання здійснюють незаконний видобуток природніх ресурсів нашої держави.