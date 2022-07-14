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зерно (1692) Туреччина (1031) експорт (3451)

У Стамбулі попередньо домовилися про деблокаду трьох українських портів, – ЗМІ

Новини БізнесЦензор Влада Аграрний ринок

зерно

Ключові аспекти плану щодо відновлення експорту українського зерна через Чорне море передбачають часткове розмінування Україною портів та підходів до них, припинення вогню для проходження караванів суден із зерном.

Про це пише The Wall Street Journal із посиланням на джерела.

Газета кваліфікує домовленості з цього питання, досягнуті на переговорах представників Росії, Туреччини України та ООН у Стамбулі як "всеосяжну угоду".

"Згідно з всеосяжною угодою, досягнутою в середу, зерно може бути відправлене з трьох українських портів у конвоях, що супроводжуються українськими кораблями, з припиненням вогню для захисту суден у межах географічних кордонів та деякими операціями з розмінування", – пише видання.

Зазначається, що технічні деталі ще доведеться опрацювати, зокрема те, як проходитиме розмінування навколо українських портів.

Відповідно до домовленостей, ВМС Туреччини перевірятимуть порожні судна, що заходять в українські порти, щоб розвіяти побоювання Росії щодо того, що кораблі можуть бути використані для транспортування зброї Збройним силам України.

The Wall Street Journal пише, що хоча офіційні особи заявили, що переговори завершилися угодою про загальні параметри експорту, "вони попередили, що угода ще не підписана президентом Росії Володимиром Путіним".

Джерела газети не виключають, що це може статися під час зустрічі російського лідера з президентом Туреччини Реджепом Тайіпом Ердоганом у Тегерані наступного тижня.

Як повідомлялося, напередодні Україна, Туреччина та ООН заявили про прогрес у переговорах про експорт українського зерна.

Автор: Юлiя Недашківська
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Країна НАТО перевірятиме кораблі країн НАТО, щоб до нас не приїхала НАТО-вська зброя. І Росія довіряє шляхетності НАТО, проти котрого вона начебто воює. Щось це не виглядає як бездоганний для росіян план. Напевно знову жест доброї волі. Цікаво, як це викрутить рос.пропаганда.
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14.07.2022 11:30 Відповісти
це для України виглядає принизливо та ганебно. а паРаша дозволяє нікчемному НАТО та Україні, так вже й бути, скористуватися тими портами, на які ***** вкаже. та ще й розмінувати їх. для пропогандонів із паРаші це просто подарунок. а тут ще й жалюгідна єврокомісія розблокувала транзит до Кенігсбергу...
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14.07.2022 11:44 Відповісти
Вірити хоч якимось домовленостям з каZапами не варто.
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14.07.2022 12:28 Відповісти
злочинно
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16.07.2022 08:23 Відповісти
...зерно може бути відправлене...у конвоях, що супроводжуються українськими кораблями, з припиненням вогню для захисту суден у межах географічних кордонів та деякими операціями з розмінування Джерело: https://biz.censor.net/n3354042
Тобто українці зобов"язані: самі конвоювати зерно своїми кораблями, з припиненням вогню, з розмінуванням. А за що відповідають: ООН, Туреччина, Росія? Туреччина робить шмон, на наших кораблях, щоб не завезли зброю з НАТО. Росія продовжує стріляти і мінувати по-за межами кордонів або в "межах кордонів". Дуже заплутано і хитро. Україна зобов"язана не стріляти... Це вже було...
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14.07.2022 12:57 Відповісти
Эти 3 порта: Южный, Одесса, Черноморск. Параша давно планировала десант именно в районе Южного, поэтому обещаниям Эрдогана и тем более Куйла в этом районе доверять нельзя. Первая цель Эрдогана- вывести оттуда заблокированные турецкие балкеры, а там как пойдёт...
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14.07.2022 13:13 Відповісти
Десант они высаживать вряд ли будут а вот *зона прекращения огня* им очень выгодна сейчас, для наращивания своей группировки в том регионе. Ато последнее время Химарсы им покоя не давали. Думаю договорились что ни наше ПВО ни Химарсы в регионе ближайшее время не будут работать *чтобынеправацировать*. А там рашисты как раз и референдум проведут и ЯО завезут. А мы будем радоваться что продали пару барж зерна за три копейки.
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14.07.2022 15:25 Відповісти
Якщо кацапи висадять десант,то хто за це буде відповідати?
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14.07.2022 15:14 Відповісти
НИКТО. У нас никто низачто до сих пор не ответил
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14.07.2022 15:19 Відповісти
Не верьте пуйлу!! Как всегда обманет!!
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19.07.2022 20:05 Відповісти
 
 