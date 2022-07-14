МЗС Литви підтримало оновлені правила ЄС щодо російського транзиту в Калінінград

МЗС Литви підтримало оновлені правила Єврокомісії щодо калінінградського транзиту та зобов'язується запобігати порушенню санкцій Євросоюзу.

Про це йдеться у заяві міністерства, передає Інтерфакс-Україна.



"Литва ефективно забезпечуватиме застосування санкцій шляхом ретельного моніторингу, принципової оцінки та ефективної перевірки того, чи не намагається Росія зловживати транзитними можливостями", – йдеться у документі.



Зазначається, що після виявлення таких випадків або з урахуванням інтересів національної безпеки Литва залишає за собою право в односторонньому порядку запобігти таким спробам.



У міністерстві зазначили, що попередні правила ЄС, які передбачали повну заборону на транзит санкційних товарів через Калінінградську область, були найбільш прийнятними, проте Литва підтримує нову інтерпретацію, опубліковану Єврокомісією.



Транзит деяких російських товарів до Калінінграда припинився після набрання чинності санкціями ЄС, оголошеними у зв'язку з агресією РФ проти України.



Як повідомлялося, напередодні Єврокомісія з певними застереженнями дозволила Росії перевозити санкційні товари залізницею до Калінінградської області та з неї через територію ЄС. У поясненні йдеться про те, що "країнам ЄС потрібно перевіряти, щоб обсяги транзиту відповідали середнім показникам, зафіксованим протягом останніх трьох років. Особливо це стосується попиту на основні товари". У документі наголошується, що ЄС потрібно стежити, щоб транзит не використовувався для обходу санкцій.



Незважаючи на оновлені правила ЄК, транзит товарів та технологій військового чи подвійного призначення залишається забороненим незалежно від обраного способу транспортування.